DARA НА "ЕВРОВИЗИЯ 2026"

Деца музиканти във Варна изпълняват „Bangaranga“ в класически вариант

від БНТ , Репортер: Нивелина Няголова-Георгиева

Националното училище по изкуствата “Добри Христов” празнува победата на DARA 

Националното училище по изкуствата “Добри Христов” във Варна, чиято възпитаничка е DARA, празнува победата ѝ на "Евровизия". Малките музиканти вече са научили нотите на песента "Bangaranga" и са готови да посрещнат своя идол.

В събота цяла Варна беше затаила дъх в секундите преди да обявят резултата на DARA.

Днес градът вече не е същият, а песента "Bangaranga" звучи отвсякъде.

”Много съм доволна, че България спечели "Евровизия".

”Браво на нея! Спечели напълно заслужено. Разби конкуренцията!”

Днес DARA е звезда от световна величина, но първите си стъпки в музиката прави в Националното училище по изкуствата “Добри Христов” във Варна. Оттук тръгва пътят ѝ до сцената на "Евровизия". В училището я помнят като изключително активна, а днес всички се гордеят с нея.

Румяна Петрова, директор на НУИ “Добри Христов”-Варна: "Bangaranga" е песен, която ангажира. Не можеш да останеш безучастен, когато я слушаш и неслучайно ние сме на първо място. Дара, страхотна си! Обичаме те!”

След като разбират, че DARA печели "Евровизия", децата започват да учат нотите на песента и може съвсем скоро да се появи "Bangaranga" в класически вариант.

Християна Гоцева, 7-и клас: ”За мен тя е пример защо не трябва да се отказваме от това, което обичаме да правим.”

Адриана Иванова, 4-ти клас: ”Научих от DARA да бъдем работливи, да бъдем силни.”

Анелия Стефанова, 6-и клас: ”Искаме с това сърце да ѝ покажем колко много я обичаме.”

"Bangaranga" вече не е само песен, а явление, с което ще се съобразява целият музикален свят.

#DARA #Дара #евровизия #музиканти #Варна

