България се стреми да промени профила на туристите, които привлича, заяви министърът на туризма

Страната ни очаква туристически бум заради Джиро д'Италия, отбеляза още Ирена Георгиева

България се подготвя да привлече десетки хиляди посетители и вниманието на над 100 милиона зрители по света чрез предстоящото международно събитие - едно от най-интересните колоездачни състезания в света - Джиро д'Италия. Според Министерството на туризма това ще окаже значително въздействие върху сектора – както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

Министърът на туризма Ирена Георгиева подчерта в предаването "Още от деня", че значението на подобни инициативи далеч надхвърля рамките на самото събитие.

"Това не е просто спортно събитие, а грандиозна платформа, чрез която България получава видимост пред целия свят. Излъчването на живо по над 200 телевизионни канала достига до повече от 100 милиона зрители, които не само следят състезанието, но и опознават страната ни", заяви тя.

Очакванията са събитието да привлече около 100 000 посетители на място, като значителна част от икономическия ефект ще бъде директен. Анализите показват, че приблизително 30% от приходите – които в страните домакини достигат средно до 100 милиона евро – се генерират от настаняване, хранене и потребление на място.

Още по-значим обаче е дългосрочният ефект върху имиджа на страната. По думите на Георгиева подобни събития повишават разпознаваемостта на дестинацията и водят до устойчив ръст на туризма.

"Доказано е, че в рамките на 18 месеца всеки трети посетител се връща отново. Това означава мултиплициращ ефект – хората виждат дестинацията и искат да я опознаят по-добре", допълни тя.

В същото време България се стреми да промени профила на туристите, към които се насочва. Акцентът вече пада върху семейства с деца и посетители, търсещи по-високо качество на услугите.

"Искаме да се отдалечим от имиджа на бюджетна дестинация и да привлечем туристи, които са готови да платят повече, но и очакват по-високо ниво на обслужване", подчерта министърът.

Въпреки икономическите предизвикателства, цените в сектора остават стабилни. Туроператорите вече са договорили пакетите си за сезона и към момента не се предвиждат промени.

Министър Георгиева отбеляза още, че като стратегическа цел остава удължаването на туристическия сезон чрез развитие на разнообразни форми на туризъм – културен, спа, винен и гастрономически.

Според министъра именно съчетанието от международна видимост и реални икономически ползи прави подобни събития ключов фактор за бъдещото развитие на туризма в България.

#Джиро д’Италия

