Европейският съюз ще ореже излишното празно пространство в опаковките

от БНТ
Чете се за: 02:05 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
От август влиза в сила нов европейски регламент – празното пространство ще може да е до 50%, а някои опаковки ще отпаднат напълно. Ще има и нови, общи за целия Евросъюз символи за рециклиране.

Големите опаковки с малко съдържание са маркетингов трик, който ще остане в миналото. Вече няма да се продават и плодове и зеленчуци в пластмасови тарелки.

Габриела Руменова, платформа „Ние, потребителите“: „Промяната на дизайна предвижда отпадането на двойните дъна, на стените и така потребителят ще вижда реалното количество вътре в опаковката. Отпадането на опаковките или промяната на дизайна ще доведе до по -малко разходи за производителите.“

Върху опаковките ще бъдат въведени и унифицирани пиктограми, които ще улеснят рециклирането. Догодина вече ще можем да използваме и лични съдове при пазаруване от топлите витрини. Сега това не е възможно заради Агенцията по безопасност на храните. Според тях това не е хигиенично.

Йоана Стоянова, асоциация „Активни потребители“: „Търговците вече на база регламента ще трябва да приемат тези собствени съдове и БАБХ ще трябва да се съобрази с тази промяна.“

През 2030 г. България ще е задължена и да въведе национална депозитна система за опаковки за напитки. Проектозаконът е качен за обсъждане, а срокът за становища е до 21 май.

Галина Въчева Пушникова, зам.-министър на околната среда и водите: „Ще имате възможност да връщате опаковки от напитки в кварталното магазинче или големите вериги и има финансови стимули. Това директно води до едни по-чисти общи пространства в градовете.“

А това ще ни направи по-богати, ще повиши качеството на живот, както и на самите продукти.

