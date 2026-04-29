Схема за празни рафтове и пълни джобове: Държавата закрива "Магазин за хората"

Ирина Цонева от Ирина Цонева
Снимка: БТА
Служебният кабинет взе решение да ликвидира държавното дружество „Магазин за хората", създадено от правителството на Росен Желязков по идея на лидера на ДПС Делян Пеевски. В началото на днешното правителственото заседание премиерът Андрей Гюров попита дали има схема за празни рафтове и пълни джобове и поиска отговор от служебния земеделски министър. По-късно Иван Христанов заяви пред медиите, че дружеството се обявява в ликвидация. Служебният премиер Андрей Гюров обяви, че е получил от земеделския министър информация за скандални загуби в "Магазините за хората", създадени по думите му като политическо алиби.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: „Също така докладват за това, че рафтовете са празни, сметките са на червено, а шефовете си угаждат със заплати за хиляди евро, а незнайно защо тази сутрин се разбягаха. Това все повече прилича на един държавно финансиран експеримент за източване. Ние вече сме виждали в България фалити по „Магнитски“. Искаме да знаем дали сме изправени пред поредния такъв, защото трябва да бъде ясно, че българските граждани не плащат данъци, за да финансират магазините на човека.“

Това според Гюров не е социална политика, а поредната витрина за провала на един модел, свален с граждански протести. По-късно служебният земеделски министър обясни, че дружеството за първото тримесечие е реализирало под една трета от заложените приходи.

Иван Христанов - служебен министър на земеделието: „Нямаше как да убедим хората, че държавата може да продава боб и русенско варено, докато в същото време петното е, че идеологът на цялата инициатива е човек, който за миналата година е летял 33 пъти до Дубай с частен самолет.
Въпреки всичко, дадохме шанс на „Магазин за хората“ да покаже резултат. Дадохме възможност да отчетат първите три месеца. Резултатите са повече от трагични.“

Единственото устойчиво нещо констатирано два отчета на дружеството по думите на земеделския министър са заплатите и фактът, че за последните три месеца няколко души са получили 170 хиляди лева.

Иван Христанов - служебен министър на земеделието: „Днес разпореждам закриване на дружеството по начин, който намалява загубите за хората заради инициативата „Магазин за хората“.“

В своя позиция по-късно през деня от дружеството определиха решението като прибързано. Проверка на наш екип в Пловдив установи, че интересът към веригата магазини там не е спаднал.

Лазар Филчев - председател на районен кооперативен съюз в Пловдив: „Даже колегите ми се похвалиха днеска имах заседание на съюза и има доста сериозен ръст в обектите и продажбите в стоки които сега излизат - напитки, зеленчуци, плодове.“

Междувременно още рано сутринта ръководството на дружеството обяви, че подава оставка. Причината - „продължителната липса на диалог със земеделското министерство, както и липса на ясна управленска посока и подкрепа“. Членовете на Съвета са вложили значителен личен ресурс и време, като в началото са работили срещу възнаграждение от около 400 евро. Христанов определи оставката им като озадачаваща на фона на факта, че решението на кабинета да закрие дружеството е било дискутирано в изключително затворен кръг.

Лазар Филчев - председател на районен кооперативен съюз в Пловдив: „Така че ще проверим и в това отношение защо има изпреварваща информация. Другото, което искам да споделя - тази изпреварваща кампания, черен пиар срещу мен, се случва по една много проста причина. Ние отстояваме интересите на България с главно „Б“, а не на държавата с малко „д“, формулирана от лидера с малко „д“.“

Проверка на наш екип в Пловдив установи, че работата на веригата магазини там продължава. Държавата е отделила за Магазините за хората 10 милиона лева. От тях са похарчени 2, останалите 8 ще бъдат върнати в бюджета.

#Магазините за хората #закрива #Андрей Гюров #Иван Христанов #държавата

