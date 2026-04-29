Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове, сметки на червено и източване на средства

Празни рафтове, сметки на червено и източване на средства - така служебният премиер Андрей Гюров описа случващото се с Магазини за хората.

"Тази сутрин искам да кажа няколко думи за Магазините на човека, за това дали има схема за празни рафтове и пълни джобове. Министърът на земеделието ми докладва за скандални загуби в тази верига магазини, която беше създадена като политическо алиби. Също така докладва за това, че рафтовете са празни, сметките са на червено, а шефовете си угаждат със заплати за хиляди евро. Незнайно защо тази сутрин се разбягаха. Това все повече прилича на един държавно финансиран инструмент за източване. Ние вече сме виждали в България фалити по "Магнитски". Искаме да знаем дали сме изправени пред пореден такъв, защото трябва да бъде ясно, че българските граждани не плащат данъци, за да финансират магазините на човека. Не плащат данъци, за да виждат 10 милиона как изтичат по канала, а рафтовете стоят празни. Това не е социална политика. Това е поредната витрина за провала на един модел, който гражданите свалиха с протести. И, министър Христанов, искаме да чуем от вас какви предложения и решения предлагате. Благодаря.“