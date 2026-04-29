Ръководството на „Магазин за хората“ подаде оставка

Съветът на директорите на „Магазин за хората“ ЕАД подаде заявления за напускане, съобщиха днес от дружеството.

„Решението е вследствие на продължителната липса на институционален диалог от страна на ръководството на Министерство на земеделието и храните, ясна управленска посока и подкрепа от принципала. Въпреки изпълнението на одобрената стратегия и постигнатите резултати, усилията ни за изграждане и разпространение на концепцията за достъп до ниски цени в малките населени места, не получихме задоволителна за нас оценка, а в публичното пространство често се формираха внушения, които подкопават доверието в проекта. Дружеството функционираше в среда на противоречиви публични сигнали и отсъствие на координация“, се казва в прессъобщението.

От дружеството посочват, че въпреки подадените заявления за напускане ръководството ще продължи да изпълнява задълженията си в рамките на предизвестието „с необходимата отговорност и ангажираност към дейността на дружеството, служителите, партньорите и обществения интерес“.

Според дружеството през последните месеци е липсвала пряка комуникация с принципала, а вместо това диалогът се е водил предимно чрез медиите.

„Подобен подход считаме за неефективен, несъответстващ на добрите управленски практики и в крайна сметка неблагоприятен за развитието на дружеството и за хората в малките населени места, за които този проект е изграден. Той създаде управленска несигурност, подкопа доверието и затрудни устойчивото развитие на инициативата“, посочват от дружеството.

От там изтъкват още, че липсата на навременен институционален диалог е довел до „множество изкривявания и недоразумения в публичното пространство, включително по отношение на комуникацията на основни икономически показатели, като замяната на оборот с доход от продажби (марж)“, които според дружеството са могли да бъдат избегнати.

Според дружеството от ръководството на Министерството на земеделието и храните не е било поставено изискване за актуализация или преработка на стратегията, бизнес плана или други ключови управленски документи

„Комуникацията се ограничаваше предимно до изискване на оперативна информация във вид на множество справки, при кратък срок, без стратегическа рамка. Необходимата информация винаги е била предоставяна в срок“, посочват от дружеството.

Към момента „Магазин за хората“ ЕАД е изградило мрежа в 110 търговски обекта в около 90 населени места, с още 25-30 в процес на договаряне, се изтъква в прессъобщението. Проектът започна като пилотна инициатива, премина успешно през всички етапи на тестване и към днешна дата вече е реален принос към подобряване на ежедневния достъп до основни стоки за десетки хиляди български граждани, на цени 20–30 на сто под регулярните цени в големите търговски вериги, сравними с техните промоционални цени, изтъкват от дружеството.