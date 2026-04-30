20 години затвор за Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, поиска прокуратурата

Прокуратурата поиска 20 години затвор за Виктор Илиев, който причини тежката катастрофа с автобус на бул. "Възкресение" в София.

Делото се гледа по съкратена процедура, тъй като Илиев призна фактите в обвинителния акт.

Ако съдът постанови максималната присъда от 20 години, тя ще бъде намалена с 1/3.

Виктор Илиев изказа съболезнования към близките на загиналия при катастрофата и се извини на пострадалите. Поиска от съда възможно най-ниско наказание.

Очаква се съдът да произнесе присъдата в 17.00 часа.

Рано сутринта на 15 август 2025 г. със скорост между 170 и 190 км/час Виктор Илиев влетя в автобус на градския транспорт и се заби на метър височина в него. Според свидетелите младият мъж, освен че е карал бързо, е минавал и на червени светофари, както и е дишал райски газ по време на шофирането.

Вследствие на жестокия удар загина 65-годишният сирийски лекар Иса Али от Сирия. Тежко пострада 18-годишно момиче, което се возило с Илиев, както и шофьорът на автобуса.