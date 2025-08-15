БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)

Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София между булевардите "Константин Величков" и "Възкресение". При инцидента загина сирийски гражданин, пътувал в автобуса. Общият брой на пострадалите е 7, като трима са с опасност за живота.

"По света и у нас" разполага с ексклузивно видео от момента на катастрофата.

Инцидентът става, докато автобусът от линията на нощния градски транспорт е изчаквал на червен светофар. Сигналът за него е подаден в 01:51 ч. Лекият автомобил се врязва в него с огромна скорост. Зад волана е 21-годишен шофьор с книжка от този месец, но със серия нарушения.

"Водачът е млад, правоспособен от 1 август тази години със стаж две седмици, същия има общо за тези 2 седмици 6 фиша, които са за маловажни нарушения", каза комисар Мартин Цурински - зам.-началник на "Пътна полиция" към СДВР.

Ударът е толкова силен, че на място почива единственият пътник в автобуса - сирийски гражданин. Пострадал е и кондуктор - 65-годишен мъж. Във ВМА е настанен и шофьорът от градския транспорт. Ранени има и в колата, предизвикала катастрофата.

"В автомобила са били общо 4 лица, като водачът е леко пострадал, настанен е в болнично заведение. Един от пътниците в автомобила е освободен с леки наранявания, две момичета от колата са с тежки наранявания"", коментира Мартин Цукарински.

Пробите за алкохол и наркотици на водача на автомобила са отрицателни.

"На водача на автобуса са издадени талони за медицинско изследване, защото здравословното му състояние не е позволявало тестване ", каза Мартин Цукарински.

Основната версия по която се работи е несъобразена скорост. Очевидци свидетелстват, че колата се е движела изключително бързо, а ударът е бил много силен. Спешната помощ дошла бързо.

В спешното отделение на Военномедицинската академия са откарани четирима души. Трима от тях са хоспитализирани – двама са с опасност за живота, а един с наранявания в Клиниката по неврохирургия. Четвъртият пострадал е освободен. Останалите двама ранени са откарани в Пирогов.

По случая е образувано досъдебно производство.

