Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да купят петролния гигант

Американските енергийни компании "Шеврон" и "Куантум Кепитъл Груп" са изявили интерес да придобият санкционирания руски петролен гигант "Лукойл".

Според "Файненшъл таймс", двете компании ще предложат 22 млрд. долара, за активите на "Лукойл". Става дума както за рафинериите, така и за бензиностанциите на руската компания - общо над 2000 в Европа, Азия и Близкия изток.

Сред активите са рафинерията в Бургас, бензиностанции в България и редица данъчни складове. Твърди се, че от администрацията на Доналд Тръмп са склонни да подкрепят подобна сделка. Вашингтон е дал разрешение на американските компании да преговарят с "Лукойл" до 17 януари.