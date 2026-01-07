Първите пенсии в евро: Засилено полицейско присъствие около пощите и банките

Заради изплащането на пенсиите около пощите и банките ще има засилено полицейско присъствие.

Ситуацията пред пощенския клон в столичния квартал "Люлин" е спокойна. Хората вече се редят, за да получат своите първи пенсии в евро. Засилено е полицейското присъствие тук, както и във всички пощенски клонове в страната, както и около банковите офиси. Мерките на полицията предвиждат следене за кражби и опити за измами. Служителите са готови и да съдействат на хората при въпроси и сигнали.

инсп. Младен Свиленов, "Охранителна полиция" 9-то РУ - СДВР: "Рисковите ще бъдат сведени до минимум. Ние сме с тази цел тук да осигурим полицейско присъствие и да помагаме на гражданите. БНТ: Ще ги насочвате или ще отговаряте ли на техни въпроси? Да, най-вече ние сме тук за това, да им помагаме и при необходимост да им оказваме съдействие при проблеми."

Хората се зарадваха на засиленото полицейско присъствие, а полицаите пък съветват хората да броят парите си в пощенския клон, а не извън него.

