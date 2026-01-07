БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Започна изплащането на първите пенсии в евро

От днес започва изплащането на първите пенсии в евро. Хората могат да видят размера им онлайн или на място в приемните на НОИ в цялата страна.За да преминава нормално работата със смяната на валутата служителите в пощенските клонове са преминали специално обучение.

Изплащането на пенсиите ще продължи до 20 януари. Над 60% от пенсионерите получават парите си по банков път. Преводите на сумите ще бъдат извършени още днес. Около пощите и банките ще има засилено полицейско присъствие. В малките и отдалечените населени места ще бъдат включени екипи на Дирекция „Жандармерия“ и областните дирекции в страната. Полицаите ще бъдат позиционирани основно около обектите, като при необходимост ще оказват съдействие и помощ на гражданите, заявиха от МВР.

Главен испектор Милорад Йорданов ГД "Национална полиция": "Предвиждаме целият наличен ресурс на МВР да бъде насочен в тези дни по охрана на пощи, банки. Нашата цел е да се избегнат всякакви првстпни посегателства - кражби, грабежи, измами на гражданите".

