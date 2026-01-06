За Богоявление българи се събраха край ледените води на Боденското езеро

Българи, живеещи в Швейцария, Австрия и Германия за пореден път се събраха за Богоявление край ледените води на Боденското езеро в Южна Германия.

Службата води отец Йордан от Българското църковно православно общество - Цюрих.

Само трима бяха смелчаците, които се хвърлиха да вадят кръста. Ниските температури отказаха много от дошлите наши сънародници.

Българите, живеещи в района, редовно отбелязват различни национални и църковни празници. Така запазват и предават традициите към по-младите и децата. Тази година кръста извади варненецът Евгени Попов.

Автор: Красимира Аманфо