Последно сбогом с Димитър Пенев в Мировяне

Семейство и приятели си казаха последно сбогом с Димитър Пенев. Легендарният футболист и треньор беше погребан в родното си село Мировяне.

Тъжно и тихо беше в Мировяне по обяд. Тишината беше нарушена само от камбаната на малката църка „Света Троица“, която събра най-близките на Димитър Пенев, за да изпратят треньор номер едно на България за 20 век в последния му земен път.

Стратега беше изпратен там, откъдето тръгна. Тихо и под ситния дъжд от тъжното и сиво небе.

