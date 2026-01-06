БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Последно сбогом с Димитър Пенев в Мировяне

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Запази

Стратега беше изпратен там, откъдето тръгна. Тихо и под ситния дъжд от тъжното и сиво небе.

Мировяне
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Семейство и приятели си казаха последно сбогом с Димитър Пенев. Легендарният футболист и треньор беше погребан в родното си село Мировяне.

Тъжно и тихо беше в Мировяне по обяд. Тишината беше нарушена само от камбаната на малката църка „Света Троица“, която събра най-близките на Димитър Пенев, за да изпратят треньор номер едно на България за 20 век в последния му земен път.

Стратега беше изпратен там, откъдето тръгна. Тихо и под ситния дъжд от тъжното и сиво небе.

Подробности вижте във видеото!

Свързани статии:

България се сбогува с великия треньор Димитър Пенев
България се сбогува с великия треньор Димитър Пенев
Чете се за: 00:37 мин.
Фенове почетоха Димитър Пенев на стадион "Българска армия" (ГАЛЕРИЯ)
Фенове почетоха Димитър Пенев на стадион "Българска армия" (ГАЛЕРИЯ)
Възпоменателен кът в памет на Димитър Пенев бе открит пред стадион...
#Мировяне #Димитър Пенев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
1
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в пощенските клонове?
2
Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в...
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в новата валута
3
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в...
България и еврото: Как се справят учениците с новата валута?
4
България и еврото: Как се справят учениците с новата валута?
Григор Димитров започна 2026 година с победа над Пабло Кареньо Буста
5
Григор Димитров започна 2026 година с победа над Пабло Кареньо Буста
На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за хвърлянето и спасяването на кръста
6
На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за хвърлянето и...

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
3
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
4
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
5
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
6
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски

Още от: Специално за БНТ

Найден Найденов: Всеки такъв мач за нас е важен, за да израстваме
Найден Найденов: Всеки такъв мач за нас е важен, за да израстваме
Мартин Иванов: За пореден път показахме, че България има волейбол и много млади талантливи волейболисти Мартин Иванов: За пореден път показахме, че България има волейбол и много млади талантливи волейболисти
Чете се за: 00:55 мин.
Найден Найденов: Голяма чест е Локомотив да играе в Европа Найден Найденов: Голяма чест е Локомотив да играе в Европа
Чете се за: 00:52 мин.
Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите
Чете се за: 03:02 мин.
Иван Стоянов: Първото място е постижима цел Иван Стоянов: Първото място е постижима цел
Чете се за: 00:47 мин.
Михаил Касабов: Той беше човек и това беше най-важно Михаил Касабов: Той беше човек и това беше най-важно
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Започна изплащането на първите пенсии в евро
Започна изплащането на първите пенсии в евро
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Опашки пред пощите в Бургас: Пенсионерите получават първите си пенсии в евро Опашки пред пощите в Бургас: Пенсионерите получават първите си пенсии в евро
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Ивановден е! Ивановден е!
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Жълт и оранжев код за опасно време в различни райони на страната Жълт и оранжев код за опасно време в различни райони на страната
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Последна почит към Брижит Бардо - Сен тропе се сбогува с кино иконата
Чете се за: 00:40 мин.
Европа
Тръмп иска да купи Гренландия, но не изключва и използването на...
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Венецуела ще прехвърли петрол на САЩ
Чете се за: 01:00 мин.
По света
След срещата на "Коалицията на желаещите": САЩ се...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ