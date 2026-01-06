БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев: Възнамерявам най-скоро да връча...
Чете се за: 01:17 мин.
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 02:42 мин.
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите...
Чете се за: 01:02 мин.
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Тръмп възражда "доктрината Монро" и намеква за претенции към Гренландия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

По повод военната интервенция във Венецуела американският президент Доналд Тръмп спомена за възраждане на "доктрината Монро" от 1823 г. за доминация в Западното полукълбо под надслов "Доктрината Донро".

Тръмп отново се върна и към желанието си да анексира Гренландия, но отправи предупреждения и към други потенциални мишени на Вашингтон като Колумбия, Иран, Мексико и Куба.

В общо изявление шест европейски държави подкрепиха Дания срещу американските апетити за нейната полуавтономна територия Гренландия. Островът принадлежи на неговия народ и само Дания и Гренландия може да решават въпроси, засягащи техните отношения, обявиха лидерите на Великобритания, Франция, Германия, Италия, Полша, Испания и самата Дания.

Доналд Тръмп не изключи използване на сила за Гренландия, а датският премиер описа подобен сценарий като край на НАТО.

Мете Фредериксен, премиер на Дания: "Вярвам, че американският президент говори сериозно, когато казва, че иска Гренландия. Но искам да е ясно, че ако САЩ атакуват военно друга страна от НАТО, всичко спира. Това включва НАТО и по този начин сигурността, изградена след края на Втората световна война."

#Доналд Тръмп #Гренландия

Последвайте ни

ТОП 24

Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
1
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
2
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в новата валута
3
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в...
Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в пощенските клонове?
4
Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в...
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
5
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
Григор Димитров започна 2026 година с победа над Пабло Кареньо Буста
6
Григор Димитров започна 2026 година с победа над Пабло Кареньо Буста

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
3
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
4
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
5
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
"Ненужните стотинки за така нужните каузи" - читалище с призив за монети
6
"Ненужните стотинки за така нужните каузи" - читалище с...

Още от: По света

Българската общност във Фрайбург също отбеляза Богоявление
Българската общност във Фрайбург също отбеляза Богоявление
След "ерата Мадуро": Кой ще реши съдбата на Венецуела След "ерата Мадуро": Кой ще реши съдбата на Венецуела
Чете се за: 04:20 мин.
Коалицията на желаещите обсъждат гаранции за сигурността на Украйна Коалицията на желаещите обсъждат гаранции за сигурността на Украйна
Чете се за: 03:52 мин.
В капана на зимата: Транспортен хаос и прекъсвания на тока в Европа В капана на зимата: Транспортен хаос и прекъсвания на тока в Европа
Чете се за: 01:00 мин.
"Няма да допуснем реваншизъм и отмъщение": Гласът на венецуелската опозиция след Мадуро "Няма да допуснем реваншизъм и отмъщение": Гласът на венецуелската опозиция след Мадуро
Чете се за: 11:42 мин.
Росен Желязков пристигна в Париж за участие в срещата на Коалицията на желаещите Росен Желязков пристигна в Париж за участие в срещата на Коалицията на желаещите
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Как институциите виждат първите дни на еврото у нас и с какви проблеми се сблъскват хората
Как институциите виждат първите дни на еврото у нас и с какви...
Чете се за: 04:37 мин.
България и еврото
Засилено полицейско присъствие около пощите и банките в първия ден на пенсиите в евро Засилено полицейско присъствие около пощите и банките в първия ден на пенсиите в евро
Чете се за: 03:32 мин.
България и еврото
Президентът Радев призова партиите да изпълнят обещанията за ремонт на изборното законодателство Президентът Радев призова партиите да изпълнят обещанията за ремонт на изборното законодателство
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за хвърлянето и спасяването на кръста На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за хвърлянето и спасяването на кръста
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
След "ерата Мадуро": Кой ще реши съдбата на Венецуела
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Коалицията на желаещите обсъждат гаранции за сигурността на Украйна
Чете се за: 03:52 мин.
По света
В капана на зимата: Транспортен хаос и прекъсвания на тока в Европа
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Калофер почете 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ