Тръмп възражда "доктрината Монро" и намеква за претенции към Гренландия

По повод военната интервенция във Венецуела американският президент Доналд Тръмп спомена за възраждане на "доктрината Монро" от 1823 г. за доминация в Западното полукълбо под надслов "Доктрината Донро".

Тръмп отново се върна и към желанието си да анексира Гренландия, но отправи предупреждения и към други потенциални мишени на Вашингтон като Колумбия, Иран, Мексико и Куба.

В общо изявление шест европейски държави подкрепиха Дания срещу американските апетити за нейната полуавтономна територия Гренландия. Островът принадлежи на неговия народ и само Дания и Гренландия може да решават въпроси, засягащи техните отношения, обявиха лидерите на Великобритания, Франция, Германия, Италия, Полша, Испания и самата Дания.

Доналд Тръмп не изключи използване на сила за Гренландия, а датският премиер описа подобен сценарий като край на НАТО.