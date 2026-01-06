Продължават проверките на НАП и КЗП след въвеждането на еврото

Над 200 обекта за хранителни продукти и услуги бяха проверени от НАП и Комисията за защита на потребителите в Кюстендил. Установените нарушения са едва 7%, отчитат проверяващите.

Проверките се извършват без предварително уведомяване и обхващат всички населени места и сектори, включително хранителни магазини, паркинги и услуги. Издадени са 69 акта за установяване на нарушение.

Анна Митова, директор на Дирекция "Комуникация" на НАП: "Най-често повишение на различни хранителни продукти."

През днешния ден НАП и Комисията за защита на потребителите са извършили над 300 проверки в обекти за красота. Някои от тях за втори път.

Проверяващи днес влязоха в салона на Даяна от Кюстендил. Тя споделя, че повечето хора все още плащат с левове. Въпреки това е готова за работа и с евро, а цените на услугите е закръглила в полза на клиента.

Даяна Борисова, собственик на салон за красота: "Маникюрът ми е 35 лева, в момента е 17,90 евро. Повечето ми оставят 18 - 20, както си преценят вече те."

Инспекторите проверяват цените на стоките и услугите към момента на проверката, а в петдневен срок, търговецът трябва да предостави информация за цените преди 1 януари.

Цветислава Лакова, член на Комисията за защита на потребителите: "Също можем да проверим видеозаписи, да поискаме обяснение от търговеца. Много са способите за проверка." Анна Митова, директор на Дирекция "Комуникация" на НАП: "Ако има повишение на цената в същия срок, те трябва да предоставят информация защо цената е завишена, а ние да преценим дали това е икономически обосновано или не."

След множество сигнали за повишение на цените с до 30% Комисията за защита на потребителите започва специализирани проверки на фирми, които доставят ваучери и купони за храна в училищните столове.