Лихвите по кредитите: Може ли да има промяна, без да е приета от ЕЦБ?

Почти два месеца след въвеждането на европейската валута - продължаваме да търсим отговорите на въпросите, които ви вълнуват. Този път темата е промяната в лихвите.
Може ли да има промяна в лихвите по кредита ми след присъединяването в еврозоната, без да има промяна, приета от ЕЦБ?
Пламена Тотева, управляващ директор "Ипотечно кредитиране" в търговска банка: "Това което ще се случи със съществуващите кредити е, че лихвите по тях ще останат при първа промяна без промяна във стойността на лихвата, а във референтния лихвен процент, който ги определя, тоест това, което се прие от повечето банки е, че те ще стъпят на лихвен процент, референтен такъв, базиран на средната лихва по депозити в евро, а до момента се водеха от средната стойност на депозитите в лева. Тук нямаме почти никаква разлика, тя е 0.01 по това, което ние замерихме. Но няма по никакъв начин влизането в еврозоната да доведе до промяна на лихвата на клиентите по съществуващите кредити."