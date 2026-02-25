БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за...
Чете се за: 01:32 мин.
Карлос Насар бе избран за "Спортист на...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния...
Чете се за: 00:27 мин.
Министерският съвет прие промени в удължителния закон за...
Чете се за: 01:50 мин.
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха...
Чете се за: 03:42 мин.
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров...
Чете се за: 02:17 мин.

Лихвите по кредитите: Може ли да има промяна, без да е приета от ЕЦБ?

Дарина Ангелова
Всичко от автора
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
какъв ефектът очакваното понижение основните лихви централните банки
Почти два месеца след въвеждането на европейската валута - продължаваме да търсим отговорите на въпросите, които ви вълнуват. Този път темата е промяната в лихвите.

Може ли да има промяна в лихвите по кредита ми след присъединяването в еврозоната, без да има промяна, приета от ЕЦБ?

Пламена Тотева, управляващ директор "Ипотечно кредитиране" в търговска банка: "Това което ще се случи със съществуващите кредити е, че лихвите по тях ще останат при първа промяна без промяна във стойността на лихвата, а във референтния лихвен процент, който ги определя, тоест това, което се прие от повечето банки е, че те ще стъпят на лихвен процент, референтен такъв, базиран на средната лихва по депозити в евро, а до момента се водеха от средната стойност на депозитите в лева. Тук нямаме почти никаква разлика, тя е 0.01 по това, което ние замерихме. Но няма по никакъв начин влизането в еврозоната да доведе до промяна на лихвата на клиентите по съществуващите кредити."

