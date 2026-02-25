Лихвите по кредитите: Може ли да има промяна, без да е приета от ЕЦБ?

Почти два месеца след въвеждането на европейската валута - продължаваме да търсим отговорите на въпросите, които ви вълнуват. Този път темата е промяната в лихвите.

Може ли да има промяна в лихвите по кредита ми след присъединяването в еврозоната, без да има промяна, приета от ЕЦБ?