Правителството удължи бюджета и разпореди проверки за милиони в здравеопазването (ОБЗОР)

Министерският съвет прие проекта на Закон за изменение и допълнение на удължителния закон за бюджета. Финансовият министър Георги Клисурски обясни, че след приемането му и от парламента той ще действа не до 31 март, а до приемане на следващия редовен бюджет. Служебният премиер Андрей Гюров обяви, че днес ще изпрати на президента Илияна Йотова всички поискани от нея допълнителни материали за освобождаването на главния секретар на МВР. А утре ще покани новите областни управители, за да започнем подготовката на изборите.

От думите на премиера в началото на заседанието стана ясно защо отсъства служебният МВР министър.

Андрей Гюров - служебен министър-председател: "Не защото ще изчезне, не защото ще скъса менискус, а защото срещу него беше задействана операция по сплашване. Когато един министър започне да чисти МВР от зависимости, реакцията не закъснява. Може да се привикали вътрешния министър, но финансовият министър е тук. От него очаквам не само удължителен бюджет, очаквам ревизия на обществените поръчки, които сме заварили. Ще искам още днес да научим дали е вярно, че от парите за онкоболните деца се плащат тестове по 30 евро, които в аптеките се продават за 3 евро."

Проверките в Министерството на здравеопазването показват още:

Михаил Околийски-служебен министър на здравеопазването: "Това, което установихме е една много голяма обществена поръчка, която е свързана с изследване, скрининг на две изключително важни заболявания – рака на маточната шийка и раковите заболявания на колоректалния тракт."

Според министерството има съмнения за значително завишени цени на тестовете. Подробното обяснение дойде отново от финансовия министър.

Георги Клисурски - служебен министър на финансите: "За тестове, които знаем, че вършат работа за този тип скрийнинг и са на пазарни цени между 2 и 3 евро, в обществената поръчка, която е заварена, виждаме прогнозни цени по-скоро между 30 и 35 евро. Тоест тук говорим за някаква разлика от 10 пъти."

По думите му, при обща прогнозна стойност от 10 милиона евро, това означава или 9 милиона евро ненужен разход, или възможност 10 пъти повече хора да бъдат изследвани.

По разпореждане на премиера е изискана информация от всички министерства за сключени договори, авансови и предсрочни плащания.

Георги Клисурски - служебен министър на финансите: "Премиерът Андрей Гюров още миналата седмица ме помоли да съберем информация от всички министри и министерства по отношение на сключените договори по обществени поръчки, предсрочни плащания и вече направени авансови плащания."

Сред първите проверявани случаи е обществена поръчка за 500 милиона евро за мантинели.

Георги Клисурски - служебен министър на финансите: "Има сериозни съмнения за потенциално неправомерни решения на комисиите, които са избирали изпълнителите на тези обществени поръчки. Има съмнения за цените, на които са избрани изпълнителите, които потенциално превишават заложените прогнозни стойности."

Тази и други поръчки, за които има съмнения ще бъдат дадена на АДФИ, а при данни за нарушения – и на прокуратурата.