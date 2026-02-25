Андрей Гюров: Срещу вътрешния министър беше задействана операция по сплашване, но това няма да ни спре

Заседанието може да продължи без вътрешния министър. Не защото ще изчезне, не защото ще скъса менискус, а защото срещу него беше задействана операция по сплашване. Когато един министър започне да чисти МВР от зависимости, реакцията не закъснява. Появяват се сценаристи, появяват се сигнали, появяват се прокурори. Това няма да ни спре, заяви служебният министър-председател преди началото на днешното заседание на Министерския съвет.

"Може да се привикали вътрешния министър, но финансовия министър е тук. От него очаквам не само удължителен бюджет, очаквам ревизия на обществените поръчки, които сме заварили. Ще искам още днес да научим дали е вярно, че от парите за онкоболните деца се плащат тестове по 30 евро, които в аптеките се продават за 3 евро. Ако това е истина, това ще е още едно обяснение, защо ни атакуват още от първия ден", каза премиерът.

"Едва ли ще чуем от сценаристите и прокурорите да питат за обществени поръчки с парите за болни деца. Тяхната поръчка е да сплашат вътрешния министър. Нека да бъде ясен, служебното правителство няма да се огъне. Връщане назад няма. Нашият мандат не произтича от зависимости, той произтича от нуждата държавата да си поеме въздух, да възстановим правилата, да върнем изгубеното доверие", добави той.

"Още днес ще изпратим на президента Йотова всички допълнителни материали за освобождаването на главния секретар на МВР. Още утре ще поканим новите областни управители, за да започнем подготовката на изборите. И да, те са нови, защото старите бяха част от управление, което падна след най-масовите протести в историята на нашата държава. Вярвам, че ако действаме с почтеност и кураж, дори най-злостните атаки няма да ни спрат", допълни Андрей Гюров.