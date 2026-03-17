И ИТН обявиха водачите на листите за изборите на 19 април

Партията "Има такъв народ" обяви водачите на листите за предстоящите избори на 19 април, съобщиха от пресцентъра на партията.
Станислав Трифонов е водач на листите във 15 МИР Плевен и 25 МИР София. Председателят на парламентарната група на ИТН и председател на Комисията по културата и медиите в Народното събрание Тошко Йорданов е водач на листите в 3 МИР Варна и в 17 МИР Пловдив-област.
Зам.-председателят на парламентарната група на ИТН Станислав Балабанов е начело на листите в 16 МИР Пловдив и в 29 МИР Хасково. Председателят на Комисията по енергетика в НС Павела Митова е начело на листите на ИТН в 23 МИР София и в 27 МИР Стара Загора.
Ето имената на всички водачи на листите на ИТН:
1 МИР Благоевград - Драгомир Петров
2 МИР Бургас - Александър Рашев
3 МИР Варна - Тошко Йорданов
4 МИР Велико Търново - Петър Дилов
5 МИР Видин - Милен Милчев
6 МИР Враца - Иван Клисурски
7 МИР Габрово - Снежанка Траянска
8 МИР Добрич - Станислава Стефанова
9 МИР Кърджали - Танер Тюркоглу
10 МИР Кюстендил - Снежанка Траянска
11 МИР Ловеч - Иван Клисурски
12 МИР Монтана - Ашот Казарян
13 МИР Пазарджик - Димитър Гърдев
14 МИР Перник - Петя Димитрова
15 МИР Плевен - Станислав Трифонов
16 МИР Пловдив град - Станислав Балабанов
17 МИР Пловдив област - Тошко Йорданов
18 МИР Разград - Мартин Капралов
19 МИР Русе - Петър Дилов
20 МИР Силистра - Венко Начев
21 МИР Сливен - Цветан Предов
22 МИР Смолян - Андрей Кадишев
23 МИР София град - Павела Митова
24 МИР София град - Александър Рашев
25 МИР София град - Станислав Трифонов
26 МИР София област - Венцислав Асенов
27 МИР Стара Загора - Павела Митова
28 МИР Търговище - Николай Василев
29 МИР Хасково - Станислав Балабанов
30 МИР Шумен - Ивайло Костадинов
31 МИР Ямбол - Ашот Казарян