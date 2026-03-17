Акция срещу купуването на гласове се провежда в Бургас
Протест на шофьори на линейки в Бургас заради глоби за...
Вие имате не просто задача, а мисия, каза Хасан Адемов по случай Световния ден на социалния работник

Днес е Световният ден на социалната работа и социалния работник. Никога не съм харесвал тези термини, защото социалните дейности не са работа и вие не сте работници – те са кауза, а вие имате не просто задача, а мисия. Това заявява служебният социален министър Хасан Адемов в приветствие към социалните работници по случай празника, съобщи пресцентърът на Министерството на труда и социалната политика.

Ето и пълният текст на приветствието:

"Вие не просто работите с уязвимите в най-тежките им моменти, Вие сте там, за да им дадете шанс и посока, изход от тежката ситуация. Вие сте тези, които се сблъскват всеки ден с чуждите проблеми и трябва да намерите тяхното решение.

Вие се срещате с гражданите в моменти, в които те са емоционални, уплашени, разтревожени и често ставате отдушник на тези емоции. Вашата работа изисква не само знания и умения, но и съпричастност, емпатия, сърце. Тя не е просто професия, тя е призвание.

Вие сте до възрастните, до хората с увреждания, до децата в риск и техните семейства – до тези, които имат най-голяма нужда от утеха, надежда и подкрепа. Работата Ви сблъсква с тежки човешки съдби, с мъката и болката на хората. Вашият труд често остава далеч от светлината на прожекторите и не получава нужното уважение. Вие сте тихите герои, чиито имена рядко се чуват, но всеки е готов да потърси.

Познавам добре предизвикателствата, с които се сблъсквате. Знам, че има нужда от подобряване на условията Ви на труд и от разширяване на възможностите за развитие, които получавате. Пред служебното правителство има малко време, но съм готов заедно да начертаем план, който да оставим на следващия редовен кабинет като основа за действие. Много е важно да работите в среда, която Ви подкрепя и Ви стимулира да изпълнявате своята мисия с увереност и достойнство. Защото вярвам, че силната социална система се изгражда от силни и мотивирани професионалисти.

За изминалия месец се срещнах с немалко от Вас на живо. С екипа ми обиколихме шестте района за планиране, за да стигнем максимално близо до структурите ни и да имаме пряк диалог с тях.

Използвам днешния ден, да кажа отново на всички Вас: Всеки в системата на социалната дейност ще има пълната ми подкрепа, когато изпълнява съвестно задълженията си. Вярвам, че повечето от Вас правят именно това.

Благодаря Ви за всеотдайността, за силата на духа и за реалната грижа, с която давате възможност на хиляди хора и семейства да преодолеят кризите в живота си!

Честит празник!"

