Започна конкурсът "Сан Ремо"

В Италия започна един от най-старите песенни конкурси в света - "Сан Ремо".

В продължение на пет нощи в легендарния театър "Аристон" 30 изпълнители ще се борят в надпреварата. Тази година като артистичен директор и водещ се завръща Карло Конти, а компания на сцената ще му прави певицата Лаура Паузини.

Конкурсът беше отложен за необичайно късно, заради приключилите в неделя Зимни олимпийски игри. Победителят от "Сан Ремо" ще представи Италия на тазгодишната Евровизия във Виена.

Тази събота ще бъде избрана и песента, с която DARA, българският представител, ще излезе на сцената през месец май.