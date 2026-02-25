БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Американски сенатори от двете основни партии внесоха резолюция в подкрепа на Украйна

Джанан Дурал
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Доналд Тръмп не присъства на церемониите по повод четвъртата годишнина от нахлуването на Русия в Украйна

американски сенатори основни партии внесоха резолюция подкрепа украйна
Американски сенатори от двете основни партии внесоха резолюция в подкрепа на Украйна часове преди речта на Доналд Тръмп.

Знаково беше отсъствието на американския лидер от церемониите по повод четвъртата годишнина от нахлуването на Русия в Украйна. Резолюцията призовава за сътрудничество между съюзниците от НАТО и настоява споразумението за мир да зачита суверентитета и териториалната цялост на страната. Призив за край на войната отправиха и от Общото събрание на ООН. В памет на жертвите на войната, Айфеловата кула в париж беше оцветена в цветовете на украинското знаме.

