Американски сенатори от двете основни партии внесоха резолюция в подкрепа на Украйна часове преди речта на Доналд Тръмп.



Знаково беше отсъствието на американския лидер от церемониите по повод четвъртата годишнина от нахлуването на Русия в Украйна. Резолюцията призовава за сътрудничество между съюзниците от НАТО и настоява споразумението за мир да зачита суверентитета и териториалната цялост на страната. Призив за край на войната отправиха и от Общото събрание на ООН. В памет на жертвите на войната, Айфеловата кула в париж беше оцветена в цветовете на украинското знаме.