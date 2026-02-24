БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специално пред БНТ: Николай Младенов за...
Чете се за: 13:35 мин.
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
Чете се за: 03:02 мин.
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
Чете се за: 06:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ОСК ЦСКА раздадоха наградите си за 2025 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Организаторите се бяха погрижили за доброто настроение на всички посетители с музикални изпълнения, както и с акробатични изпълнения на част от „червените“ спортисти.

ОСК ЦСКА
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Обединени спортни клубове ЦСКА раздадоха своите награди за 2025 година. Церемонията се проведе във Военния клуб. Организаторите се бяха погрижили за доброто настроение на всички посетители с музикални изпълнения, както и с акробатични изпълнения на част от „червените“ спортисти.

Преди началото на церемонията бе отдадена почит с минута мълчания в памет на великия Димитър Пенев. Други велики футболисти на ЦСКА също бяха почетени.

Сред отличените спортисти на ОСК ЦСКА бяха Кирил Милов, Семен Новиков, както и Ивайло Иванов.
Сред тях беше и Петко Панайотов, който говори пред медиите.

„Гледаме мач за мач. В позитивна серия сме. Надяваме се тя да продължи. И, както се казва - мечтите са безплатни. Трябва да сме здраво стъпили на земята, понеже преди няколко месеца бяхме на много по-лоша и неизгодна позиция. Към всеки мач да подхождаме с необходимата концентрация и мобилизация и да се борим за три точки всеки мач“, каза Панайотов.

Подробности вижте във видеото!

#ОСК ЦСКА

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Не искам да съм следващият баща със загинало дете на пътя": Жители настояват за основен ремонт на пътя Бургас - Каблешково
1
"Не искам да съм следващият баща със загинало дете на...
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
2
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Прокуратурата поиска съдействие от американска служба и Европол за случая "Петрохан"
3
Прокуратурата поиска съдействие от американска служба и Европол за...
Силна снежна буря връхлетя източното крайбрежие на САЩ
4
Силна снежна буря връхлетя източното крайбрежие на САЩ
Йордан Йовчев - властелинът на халките
5
Йордан Йовчев - властелинът на халките
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на Околовръстното шосе в Пловдив
6
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
2
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
3
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Специално за БНТ

Управленска и финансова криза във федерацията по вдигане на тежести
Управленска и финансова криза във федерацията по вдигане на тежести
Рами Киуан: Гледам на Купа "Странджа" като подготовка за европейското Рами Киуан: Гледам на Купа "Странджа" като подготовка за европейското
Чете се за: 01:00 мин.
Надежда Алексиева: Ако тези спортисти продължат, можем да очакваме и от следващата Олимпиада медали Надежда Алексиева: Ако тези спортисти продължат, можем да очакваме и от следващата Олимпиада медали
Чете се за: 03:30 мин.
Лора Христова: Щастлива съм и съм безкрайно благодарна на всички, които ни подкрепят Лора Христова: Щастлива съм и съм безкрайно благодарна на всички, които ни подкрепят
Чете се за: 02:10 мин.
БФС подготвя проект за категоризация на клубовете БФС подготвя проект за категоризация на клубовете
Чете се за: 01:15 мин.
16-годишно момче почина на турнир по плуване в Бургас 16-годишно момче почина на турнир по плуване в Бургас
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния вътрешен министър Емил Дечев
СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Политически реакции след смяната на областните управители Политически реакции след смяната на областните управители
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
4 години война в Украйна: Киев почете жертвите, Москва заговори за ядрен сблъсък 4 години война в Украйна: Киев почете жертвите, Москва заговори за ядрен сблъсък
Чете се за: 05:45 мин.
По света
В "Референдум": 61% от българите не очакват честни избори В "Референдум": 61% от българите не очакват честни избори
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Показаха за първи път бункера, където Зеленски и кабинетът...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
На среща в София: Поклон пред героизма на украинския народ и в...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Специално пред БНТ: Николай Младенов за предизвикателствата пред...
Чете се за: 13:35 мин.
По света
Великотърновският съд върна на ВКС делото за побоя над директора на...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ