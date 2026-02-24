ОСК ЦСКА раздадоха наградите си за 2025 г.

Обединени спортни клубове ЦСКА раздадоха своите награди за 2025 година. Церемонията се проведе във Военния клуб. Организаторите се бяха погрижили за доброто настроение на всички посетители с музикални изпълнения, както и с акробатични изпълнения на част от „червените“ спортисти.

Преди началото на церемонията бе отдадена почит с минута мълчания в памет на великия Димитър Пенев. Други велики футболисти на ЦСКА също бяха почетени.

Сред отличените спортисти на ОСК ЦСКА бяха Кирил Милов, Семен Новиков, както и Ивайло Иванов.

Сред тях беше и Петко Панайотов, който говори пред медиите.

„Гледаме мач за мач. В позитивна серия сме. Надяваме се тя да продължи. И, както се казва - мечтите са безплатни. Трябва да сме здраво стъпили на земята, понеже преди няколко месеца бяхме на много по-лоша и неизгодна позиция. Към всеки мач да подхождаме с необходимата концентрация и мобилизация и да се борим за три точки всеки мач“, каза Панайотов.

