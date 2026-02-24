Променливо време и застудяване в края на седмицата

В близките дни температурите ще се понижават и минималните в края на седмицата почти навсякъде ще бъдат отрицателни. Времето ще остане променливо. Ще има и слънчеви часове, но и превалявания, предимно слаби и от дъжд. През нощта по-значителна ще се задържи облачността над Източна България. На места там ще превалява дъжд, който с понижението на температурите ще се примесва със сняг. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Минималните температури утре ще бъдат между 1° и 6°, в София – около 2°, по Черноморието - от 3° до 6°, а максималните между 7° и 13°, в София – около 8°, по Черноморието – от 8° до 10°.

И през деня по-значителна облачност ще има над източната половина от страната, където на отделни места там ще има слаби превалявания от дъжд, които към вечерта, с понижението на температурите, отново ще се примесват със сняг. Повече слънчеви часове се очакват в Западна България.

По Черноморието ще бъде ветровито и облачно, със слаби превалявания от дъжд, на повече места привечер и през нощта срещу четвъртък.

В планините ще продължи да духа силен и бурен северозападен вятър, а опасността от лавини по високите части остава повишена. Облачността ще е променлива. Ще има и изолирани превалявания, като границата между сняг и дъжд ще бъде на надморска височина от около 1700 метра.

Продължава затоплянето в страните от Западна и Централна Европа и температурите там ще бъдат по-високи от климатичните норми - 20° се очакват в Париж утре. По-студен въздух от североизточните райони от континента ще се спуска към Балканите и застудяването ще продължи, по-чувствително в североизточните райони от полуострова, където ще бъде и много ветровито.

И у нас, през нощта срещу четвъртък, от североизток ще прониква по-студен въздух и със застудяването в Източна България дъждът ще преминава в сняг, но до сутринта в повечето райони валежите ще спрат. В четвъртък вятърът ще отслабне, облачността ще намалее и в петък ще е предимно слънчево. Минималните температури в цялата страна ще бъдат отрицателни, но максималните слабо ще се повишат.

През почивните дни ще преобладава слънчево време, с по-значителни временни увеличения на облачността, но почти без валежи, в събота. Минималните температури в повечето райони ще бъдат между минус 5° и 0°, а максималните - между 7° и 12°.