Управленска и финансова криза във федерацията по вдигане на тежести

Управленска и финансова криза в Българската федерация по вдигане на тежести. Застрашено е и участието на щангистите ни на европейското първенство в Батуми през април. За това алармираха членовете на Управителният съвет на централата.

Федерацията е заплашена със спиране на финансирането от Министерството на младежта и спорта. Причината е, че от Сдружението не са предоставили годишния финансов отчет. Това поставя под въпрос цялото функциониране на централата, включително и участието на шампионата на Стария континент.

„Това са средства, които не са много, но не са и малко. За да заведем два пълни отбора имаме нужда от доста средства, които винаги идват от държавата“, коментира пред БНТ Марин Милашки, член на УС на БФВТ.

Въпреки, че в края на миналата година Асен Златев беше избран за председател на федерацията, три жалби спряха вписването му в търговския регистър. Там продължава да фигурира името на Стефан Ботев, срещу когато Марин Милашки отправи въпроси за дълговете на централата и алармира за възможността от фалит.

„В него е и хлябът и ножът. Той казва: „Аз не мога да работя, не мога да намеря средства да се изплащат тези дългове, но пък остава президент. Още по-голяма загуба ще бъде ако излезем в ситуация на несъстоятелност. Министерството на спорта е длъжно да ни отнеме лиценза. Когато ни отнеме лиценза, ние оставяме без лиценз и на международната сцена. Т.е. нямаме право да участваме. Всички състезатели стават като свободни агенти. Ние нямаме права върху тях и всеки един състезател може да живее върху тях, където си иска“, добави Милашки.

