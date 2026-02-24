Новите протести в Иран: Властите предупредиха да не се пресичат "червените линии"

Трети ден продължава новата протестна вълна на ирански студенти в Техеран. Демонстранти започнаха да палят националния флаг, приет след Ислямската революция през 1979 година.

Скандират се лозунги срещу върховния лидер Али Хаменей. При някои от проявите се стига до сблъсъци с привърженици на режима. В първа реакция на подновените протести властите признаха правото на изразяване, но предупредиха, че има "червени линии", които не трябва да се пресичат, дори и при силен гняв.

Страната още е в шок след кървавото потушаване на антиправителствените протести през януари. Тогава Доналд Тръмп окуражи демонстрантите, а сега струпа армада като средство за натиск заради ядрената програма на Техеран.