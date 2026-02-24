БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специално пред БНТ: Николай Младенов за...
Чете се за: 13:35 мин.
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
Чете се за: 03:02 мин.
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
Чете се за: 06:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Любомир Каримански: Парламент с изчерпано доверие не бива да избира подуправител на БНБ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Запази

Членът на УС на БНБ постави под въпрос легитимността на процедурата и предупреди за рискове пред доверието в институциите

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Бюджетната комисия в парламента одобри правилата за избор на подуправител на Българска народна банка, който да оглави управление "Емисионно" на мястото на Андрей Гюров. Темата обаче предизвика сериозни критики от страна на члена на Управителния съвет на централната банка Любомир Каримански, който гостува в студиото на "Още от деня".

Според него процедурата се задвижва прибързано от парламент с разклатено обществено доверие:

"Не виждам по каква причина парламент, който е реално нелегитимен пред обществото след събитията през декември миналата година, се разбърза толкова бързо да приключва с тази процедура. По закон той е легитимен, да – може да приеме и бюджет. Но въпросът е за доверието."

Каримански цитира управителя на БНБ Димитър Радев, за да аргументира позицията си:

"В българския обществен разговор за Европа и корупцията често разглеждаме тези теми отделно. От институционална гледна точка това разделение е изкуствено. Корупцията не е само морален проблем – тя е проблем на ефективността и доверието. Когато доверието е подкопано, ползите от членството в еврозоната не могат да се реализират в пълна степен."

Според него, именно липсата на доверие в парламента поставя под съмнение избора на нов подуправител:

"Когато обществото е свалило доверието си от този парламент, как ще кажем, че експерт, избран с неговата подкрепа, ще има необходимата тежест? Тогава, при предишните избори, имаше току-що избран парламент. Сега ситуацията е различна."

Каримански изрази притеснение и от съкратените срокове за номинации.

"Защо не беше подкрепено предложението да има две седмици срок за кандидатури? Само седем дни са. Имаше промени в Закона за БНБ, които изискват ясна декларация за независимост от политически партии. Нужно е време, за да сме сигурни, че тези изисквания са спазени."

Той не изключи възможността за политически натиск:

"Не изключвам по-голямо влияние и натиск от политически сили, които искат да окупират оперативното ръководство на Централната банка."

По думите му, попълването на т. нар. "домова книга" с назначения, направени от парламент с ниско доверие, е допълнителен повод за притеснение:

"Още по-притеснително е, че тази домова книга ще бъде попълнена от хора, на които нито обществото, нито президентът имат доверие."

Каримански постави въпрос и за дейността на парламентарната бюджетна комисия:

"От началото на годината до сега не е имало заседание на бюджетната комисия. Това е едно от първите заседания. Нормално ли е месец и половина–два при работещ парламент да няма нито едно заседание? Не смятам, че е нормално."

По отношение на служебния финансов министър Каримански заяви, че очаква пълна ревизия на обществените поръчки:

"Трябва да се видят всички обществени поръчки, включени в последния момент – как са разработени критериите, кои фирми и кои реални собственици стоят зад тях. Много е важно да се установи има ли връзка между реални собственици и политически сили."

Каримански подчерта, че обществото очаква конкретни отговори както от досегашните управляващи, така и от служебното правителство.

Вижте целия разговор във видеото

#новият служебен кабинет #подуправител на БНБ #ново служебно правителство #Любомир Каримански

Последвайте ни

ТОП 24

Паркинг за 400 места е изграден на мястото на бивше сметище в кв. "Факултета"
1
Паркинг за 400 места е изграден на мястото на бивше сметище в кв....
ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна забрана за участие в мисии за наблюдение на избори на ЕС
2
ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна...
Сергей Игнатов спря изгонването на осем организации от Студентския дом
3
Сергей Игнатов спря изгонването на осем организации от Студентския дом
Облачно и с дъжд ще е времето утре
4
Облачно и с дъжд ще е времето утре
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
5
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
"Не искам да съм следващият баща със загинало дете на пътя": Жители настояват за основен ремонт на пътя Бургас - Каблешково
6
"Не искам да съм следващият баща със загинало дете на...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
2
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
3
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Политика

Политически реакции след смяната на областните управители
Политически реакции след смяната на областните управители
Министър Сергей Игнатов: Училищата няма да бъдат поле за политическа агитация Министър Сергей Игнатов: Училищата няма да бъдат поле за политическа агитация
Чете се за: 04:02 мин.
СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния вътрешен министър Емил Дечев СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния вътрешен министър Емил Дечев
Чете се за: 04:10 мин.
Външният министър Надежда Нейнски разговаря с израелския си колега Гиедон Саар Външният министър Надежда Нейнски разговаря с израелския си колега Гиедон Саар
Чете се за: 01:10 мин.
Премиерът Гюров потвърди позицията ни в подкрепа на Украйна на среща на Коалицията на желаещите Премиерът Гюров потвърди позицията ни в подкрепа на Украйна на среща на Коалицията на желаещите
Чете се за: 01:35 мин.
Нито една партия не подаде документи в ЦИК в първия ден на регистрирацията за вота на 19 април Нито една партия не подаде документи в ЦИК в първия ден на регистрирацията за вота на 19 април
Чете се за: 00:20 мин.

Водещи новини

4 години война в Украйна: Киев почете жертвите, Москва заговори за ядрен сблъсък
4 години война в Украйна: Киев почете жертвите, Москва заговори за...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Показаха за първи път бункера, където Зеленски и кабинетът заседават в първите години от войната с Русия Показаха за първи път бункера, където Зеленски и кабинетът заседават в първите години от войната с Русия
Чете се за: 02:42 мин.
По света
На среща в София: Поклон пред героизма на украинския народ и в памет на жертвите от войната На среща в София: Поклон пред героизма на украинския народ и в памет на жертвите от войната
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния вътрешен министър Емил Дечев СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния вътрешен министър Емил Дечев
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Специално пред БНТ: Николай Младенов за предизвикателствата пред...
Чете се за: 13:35 мин.
По света
Великотърновският съд върна на ВКС делото за побоя над директора на...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Прокуратурата поиска съдействие от американска служба и Европол за...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ