Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите...
В рамките на час: 21-годишен засечен два пъти с близо 200 км/ч край Сливен

В рамките на час: 21-годишен засечен два пъти с близо 200 км/ч край Сливен
Шофьор бе уловен от камерите на КАТ Сливен да преминава с близо 200 км/ч, два пъти в рамките на по-малко от час по Подбалканския път София – Бургас на 8 март. Участъкът, в който е засечен, е с ограничение от 90 км/ч. Първият път е заснет в района на разклона за село Бинкос в посока Казанлък. Тогава е прихванат със скорост 200 км/ч.

След 49 минути, отново на същия разклон, отчетената му скорост е 189 км/ч. Водачът е 21-годишен от сливенското село Чинтулово.

снимка: ОДМВР Сливен

За двете нарушения е глобен с 2 100 лева, отнета му е шофьорската книжка, а автомобилът е спрян от движение. От ОДМВР – Сливен уточняват, че той има три години стаж зад волана като за този период са му съставени 8 акта и 20 глоби с фиш за различни нарушения на Закона за движение по пътищата. Всички са връчени -12, от които е заплатил.

В същия ден камерите на полицията са констатирали още пет случая на високи скорости в областта. Водачите са санкционирани.

ТОП 24

Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около Ормузкия проток
1
Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около...
"Спрете огъня!": Папа Лъв ХІV отново призова за мир в Близкия изток
2
"Спрете огъня!": Папа Лъв ХІV отново призова за мир в...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
3
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Тръмп: Иран много иска да преговаря, но не е готов
4
Тръмп: Иран много иска да преговаря, но не е готов
Разследват смъртта на млада жена след естетична процедура в Дупница
5
Разследват смъртта на млада жена след естетична процедура в Дупница
Над половината от гражданите на ЕС не са използвали обществен транспорт – къде се намира България?
6
Над половината от гражданите на ЕС не са използвали обществен...

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
2
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
3
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
4
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
5
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
6
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...

Още от: Регионални

Среднощен вандализъм в Карловско: Мъж наряза гумите на 36 коли и подпали контейнери
Среднощен вандализъм в Карловско: Мъж наряза гумите на 36 коли и подпали контейнери
Преди летния сезон: Как кризата в Близкия изток ще се отрази на цените у нас? Преди летния сезон: Как кризата в Близкия изток ще се отрази на цените у нас?
Чете се за: 02:55 мин.
След пожара в Кочериново: Как едно момче и десетки доброволци вдъхнаха надежда След пожара в Кочериново: Как едно момче и десетки доброволци вдъхнаха надежда
Чете се за: 00:25 мин.
Пожар в апартамент в София Пожар в апартамент в София
Чете се за: 00:22 мин.
Очакват се нови данни за канала за контрабандно месо Очакват се нови данни за канала за контрабандно месо
Чете се за: 01:00 мин.
Пожар изпепели три коли в Казанлък, разследват умишлен палеж Пожар изпепели три коли в Казанлък, разследват умишлен палеж
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

С едно евро е поскъпнала потребителската кошница за седмица
С едно евро е поскъпнала потребителската кошница за седмица
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Заради по-високите цени на горивата: Търговци очакват 20% поскъпване на стоките Заради по-високите цени на горивата: Търговци очакват 20% поскъпване на стоките
Чете се за: 02:17 мин.
Общество
В рамките на час: 21-годишен засечен два пъти с близо 200 км/ч край Сливен В рамките на час: 21-годишен засечен два пъти с близо 200 км/ч край Сливен
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ на угасналите 63 живота Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ на угасналите 63 живота
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Тръмп предупреди страните от НАТО, че ги чака "много лошо...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Кои са водачите на листите на "Прогресивна България"
Чете се за: 33:17 мин.
У нас
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в...
Чете се за: 03:12 мин.
Други спортове
