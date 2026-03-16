75% от обема на язовирите у нас е запълнен, превантивно изпускат „Студена“, „Тракиец“ и „Ахелой“

Към 16.03.2026 г. сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири е 4892,4 млн. куб. м, което представлява 74,85% от общия им обем. Това съобщават от Министерството на околната среда и водите, което следи състоянието на язовирите.

Със 100% запълване са язовирите „Асеновец“ и „Пчелина“, а над 90% са язовирите „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Боровица“, „Студена“, „Ахелой“, „Домлян“, „Александър Стамболийски“ и „Кричим“. Преливат „Асеновец“, „Пчелина“ и „Панчарево“. Превантивно изпускане за осигуряване на свободни обеми се извършва при язовирите „Студена“, „Тракиец“ и „Ахелой“.

По данни на Национален институт по метеорология и хидрология до края на тази и в началото на следващата седмица на много места ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг. Днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Министерството на околната среда и водите напомня на местните власти да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022-2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството.

МОСВ управлява водния ресурс в 52 значими и комплексни язовира.