Политически реакции след смяната на областните управители

24 часа, след като служебната власт освободи 28 областни управители и назначи на тяхно място нови, не закъсняха политическите реакции. От ГЕРБ и БСП отправиха остри критики към премиера Гюров, а от "Да, България" го защитиха. Лидерът на ИТН Слави Трифонов написа във Фейсбук, че служебното правителство е на ПП-ДБ, и че министър-председателят Андрей Гюров е сменил всички областни управители като е сложил хора от ПП-ДБ.

24 часа след смяната на всички областни управители, ГЕРБ обвини правителството на Андрей Гюров, че работи за „ПП-ДБ".

Тома Биков, ГЕРБ:"28 от 28 областни управители са директно функционери на „Продължаваме промяната“ и „Демократично България“, като почти половината от тях са областни лидери на ДСБ, а всички останали по един или друг начин са били кандидати за народни представители и участници в избори. В този смисъл твърдим, че този подход не гарантира честни избори и най-малкото не гарантира безпристрастност на това правителство." Калин Стоянов - "ДПС - Ново начало": "Всички сме свидетели на това, че имаме служебно правителство изцяло на ПП-ДБ видяхме, че вчера ударно смениха областните управители на 28-те области в България."

От БСП също разкритикуваха смяната на областните управители и се възмутиха от едно конкретно назначение.

Иван Таков, зам.-председател на БСП: "За нас притеснение и според мен това си е чиста провокация назначението на областния управител на София град Вяра Тодева, която вече веднъж е била областен управител и която, както добре помни с флекс наряза паметника на Съветската армия."

От "Да, България" отхвърлиха обвиненията с аргумента, че всяка нова власт има право на промени.

Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България": "Смяната на областни управители на ГЕРБ и на ДПС, които бяха свалени с протести и хората очакват честни избори също е най-логичното нещо. Не може с главен прокурор Сарафов и с областни управители на тези, които загубиха безвъзвратно доверието на българските граждани, да бъдат правени честни избори. В този смисъл смяната на областни управители не само е нормална практика, а абсолютно задължително."

От ГЕРБ разкритикуваха и започналите рокади в МВР и припомниха предишни кадрови промени на ПП-ДБ.

Тома Биков, ГЕРБ: "Искането за смяна на главния секретар, заместник главния секретар на МВР? Последният главен секретар, който тези хора излъчиха, се нарича Живко Коцев. Знаете как приключи той - с пудели и с пачки. Надяваме се, ако бъде назначен този главен секретар, да няма същия подход."

От "Да, България" предупредиха, че започната прокурорска проверка срещу вътрешния министър не е случайна.

Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България": "Изненадващо днес прокуратурата започна проверка срещу министъра на вътрешните работи. Очевидно Пеевски е доста притеснен, притеснен е от това, че му се изплъзва властта. Притеснен от това, че му се изплъзват капиите в съдебната система и поради тази причина е започнал да привиква ключови фактори във Висшия съдебен съвет и ключови фактори от съдебната система в хотел Берлин. Да ги хока, да иска конкретни неща от тях."

БСП призова за незабавна смяна на главния прокурор.

Крум Зарков, председател на БСП: "Той не е е нелегитимен. Той е нелегален и е крайно време институциите, които имат отношение към този въпрос, на първо място ВСС, да констатират този очевиден факт и да вземат необходимите мерки."

Заседанието на ВСС е насрочено за четвъртък.

По темата работиха: Николай Минков, Ирина Цонева и Альоша Шаламанов