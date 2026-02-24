Влязоха в сила новите мита на Тръмп

От 7 часа и 1 минута сутринта българско време влязоха в сила новите вносни мита на Доналд Тръмп. Те са в размер на първоначално посочените 10 процента, вместо 15-те, обявени през двата почивни дни.

Мярката беше обявена след като Върховният съд отмени досегашната митническа политика. Новата ще е в сила за период от 150 дни. Глобалната търговска компания ФедЕкс вече заведе дело за възстановяване на суми, събрани от отменените ставки.

На потенциални претенции подлежат общо 175 милиарда долара. Неизвестността около митата създава допълнителна несигурност на глобалните пазари. Повече яснота се очаква от годишното обръщение на Тръмп "За състоянието на съюза" след няколко часа.