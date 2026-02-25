Превалявания от дъжд и сняг в Източна България в сряда

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Облачността над страната ще е променлива, над Източна България по-често значителна и на отделни места там ще има слаби превалявания от дъжд, които към вечерта, с понижението на температурите, ще се примесват със сняг. Повече слънчеви часове ще има в Западна България. Ще продължи да духа умерен северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, в София – около 2°, а максималните - между 7° и 13°, в София – около 8°.

Над Черноморието облачността ще е значителна със слаби превалявания от дъжд, на повече места привечер и през нощта срещу четвъртък. Ще духа умерен вятърът от север-северозапад, който след обяд за кратко ще отслабне. Максималните температури ще бъдат от 8° до10°. Температурата на морската вода е от 5° до 7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд, над около 1700 метра - от сняг. Ще духа силен, по високите части -временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 6°.

През нощта срещу четвъртък вятърът ще се ориентира от север-североизток, застудяването ще продължи и в Източна България дъждът ще преминава в сняг, но до сутринта в повечето райони валежите ще спрат. В четвъртък ще е почти без валежи – само в отделни планински райони ще превалява сняг. Облачността ще се разкъса, а до края на деня и вятърът ще отслабне. Температурите ще се понижат още и минималните ще са около нулата, а максималните - между 3° и 8°, в крайните югозападни – до 10°-12°.

В петък ще бъде предимно слънчево. Ще бъде почти тихо или със слаб източен вятър и сутринта в отделни райони в низините и котловините видимостта ще е намалена. Минималните температури навсякъде ще са отрицателни, а максималните - между 8° и 13°. Привечер от северозапад ще се появи висока и средна облачност.

В събота ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток и дневните температури в Източна България слабо ще се понижат. Ще има по-значителни временни увеличения на облачността, почти без валежи. В неделя ще преобладава слънчево време, в източните райони със слаб североизточен вятър и преди обяд по Черноморието и на места в Горнотракийската низина ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще са предимно между минус 5° и 0°, а максималните - между 7° и 12°.

