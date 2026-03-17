Затвориха Прохода на Републиката заради катастрофа
Акция срещу купуването на гласове се провежда в Бургас
Протест на шофьори на линейки в Бургас заради глоби за...
Инструктор по гмуркане от Турция постави световен рекорд на Гинес, остана под вода повече от 36 часа

от БНТ , Източник: БТА
Снимка: илюстративна

Професионалният инструктор по гмуркане от Турция Мазлум Кибар постави нов световен рекорд, признат от "Книгата на рекордите на Гинес", след като остана под вода при ниски температури за период от 36 часа, девет минути и 36 секунди, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“.

Новият рекорд е поставен по време на възпоменателно гмуркане по случай годишнината от победата на турската армия срещу силите на Антантата в битката при пролива Чанаккале (Дарданелите) в хода на т.нар. Галиполска операция от 1915 – 1916 г. Досегашният рекорд за гмуркане в студена вода с акваланг бе държан от турския водолаз Джем Карабай, който бе останал под вода за 30 часа и 20 минути.

Рекордното гмуркане на Кибар е направено на плажа Мимоза в залива Анзак на западния бряг на полуостров Галиполи, като при опита температурата на водата е била около 12 градуса по Целзий - условия, които се считат за студени при продължително излагане под вода.

По време на гмуркането Кибар се е спуснал на дълбочина от 7 метра и е останал там без да излиза в продължение на над 36 часа, като е поддържал непрестанна връзка с наземен екип, пишейки съобщения на специална подводна дъска. По време на експеримента Кибар също така е захранван с интравенозни течности, а специалисти са му правели масажи, за да поддържат кръвообращението му.

Поставянето на новия рекорд е официално потвърдено от съдията на Гинес, Ричард Уилямс, който е пристигнал от Португалия, за да наблюдава опита, и след изплуването на Кибар официално му е връчил сертификат, удостоверяващ постижението.

„Бях под вода в продължение на 36 часа. Към този момент станах човекът, който е престоял най-дълго в студена вода. Този опит за рекорд стана възможен благодарение на много държавни институции, нашите приятели и нашите спонсори. Успяхме да го постигнем, защото всички те застанаха заедно“, коментира Кибар след успешното завършване на опита, цитиран от „Тюркийе тудей“.

#36 часа под вода #Турция #гмуркане #рекорд за Гинес

