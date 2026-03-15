Лидерски сблъсъци и нови играчи по пътя към 52-ия парламент
Снежни гъски излитат от САЩ към Арктика във впечатляващ спектакъл по изгрев слънце (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Снимка: БТА
Десетки любители на птиците се събраха в ранните часове на деня край язовир в щата Пенсилвания, за да станат свидетели на впечатляващ природен спектакъл – хиляди мигриращи снежни гъски, излитащи заедно за пролетното си пътуване на север.

Снежната гъска е едър представител на семейство Патицови. Тя тежи към три килограма, дължината на тялото ѝ е около 60–70 сантиметра, а размахът на крилете достига до 170 сантиметра. Снежните гъски са прелетни птици, които всяка година изминават хиляди километри между арктическите си места за размножаване и зимните си местообитания в Северна Америка. В края на зимата и началото на пролетта птиците започват обратното си пътуване на север, за да се размножават.

Миграцията на снежните гъски е едно от най-впечатляващите природни зрелища в Северна Америка. Те се движат в огромни ята, които могат да наброяват десетки хиляди птици, образувайки вихрени формации в небето и изпълвайки въздуха с характерните си силни крясъци. По време на дългия си път гъските спират във влажни зони, язовири и земеделски полета, където почиват и се хранят с остатъци от зърно и растителност.

С изгрева на слънцето птиците в природния резерват "Мидъл Крийк", които дотогава крякаха и се почистваха във водата, внезапно се вдигнаха във въздуха. Драматичният момент, настъпил около час след изгрева, продължи само няколко минути. Ятата направиха няколко кръга над язовира, преди да се отправят към близките земеделски полета в търсене на храна.

Язовирът се намира в природния резерват "Мидъл Крийк", който обхваща около 25 квадратни километра и се е превърнал във важна спирка за снежните гъски по време на миграцията. Районът е създаден преди около половин век от Комисията по дивеча на Пенсилвания, за да привлича водолюбиви птици, и с времето се е превърнал в място, където по време на прелета се събират десетки хиляди птици.

Снежните гъски пристигат в "Мидъл Крийк" в нарастващ брой от края на 90-те години. По това време на годината те вече са напуснали зимните си местообитания по атлантическото крайбрежие – от Ню Джърси до Северна и Южна Каролина. Много от тях прекарват зимата на полуостров Делмарва – сушата, която се вдава в залива Чесапийк.

От "Мидъл Крийк" ятата продължават дългото си пътуване на север през щата Ню Йорк и канадската провинция Квебек, преди да достигнат арктическите си места за размножаване.

снимки: БТА

#миграция на птици #снежни гъски #Арктика #САЩ

