БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Недоволство на родители и ръководство на детска градина в "Младост 1" заради чести аварии на парното

Варсен Такворян от Варсен Такворян
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В столичния квартал "Младост 1 " от началото на годината до днес има сигнали за множество аварии на "Тополификация - София".

В една от детските градини - "Надежда" топлоподаването е било спирано за дълги периоди, а на децата там им се е наложило да стоят на студено. Сигнали са подавали и родителите на деца и ръководството на градината.

Мария Врачева, директор на ДГ 117 "Надежда": "В рамките на 40 дни - от 14 януари до 24 февруари имаме 5 аварии, които са на територията на район "Младост" и включват прекратяването по подаването към детската градина. Периодът на прекратяването на това подаване е в рамките между 2 и 4 дни, което създава изключително много трудности в осигуряване на санитарно-хигиените норми по отношение на децата и на екипа ми, така че да имаме необходимото топло в тези студени месеци. И другото, което така създаде напрежение е липсата на всякаква информация от страна на "Топлофикация" към нас, за да ни уведомят, че отново, за пореден път, парното ще бъде спряно."

По думите на директора на градината, информация е публикувана на сайта на дружеството, но тя очаква едно общинско дружество да се грижи за своите общински обекти, такава, каквато е детската градина.

Мария Врачева, директор на ДГ 117 "Надежда": "Другото, което бих препоръчала, може би на топлофикация, все пак да преосмислят тази политика и да ни уведомяват наистина своевременно, за да можем ние адекватно да информираме родителите, те да си вземат своето информирано решение, дали детето ще посещава детската градина или няма да посещава детската градина. Но тъй като говорим за едни повтаряеми аварии, аз не считам, че в рамките на 100 метра, 5 пъти това може да бъде под формата на авария таксувано или етикетирано. Смятам, че когато това се случи първи, втори път, на трети път, вече трябва да предвидиш планов ремонт и това нещо да бъде отстранено своевременно. Въпросът ми към топлофикация и към тези, които реализират тези аварийни ремонти, е кой осъществява контрола на извършването дейност на една авария и какви са след това очакванията, че това няма да се повтори, както се случва при нас след 3-4 дена отново."

Страхил Недков, родител: "Изключително трудно е за нас, родители, да реагираме в такава ситуация, която възниква адхок в движение. Особено когато става въпрос за минус 15 градуса навън, какъвто беше случаят с първата авария. Тогава успяхме да се организираме вкъщи, но при останалите случаи се наложи да пуснем децата с няколко ката дрехи и облечени, да си тръгваме по-рано от работа. Общо взето е доста трудно логистично от вечерта за сутринта да реагираме в подобна ситуация."

От "Топлофикация - София" заявяват, че действително е имало прекъсвания в подаването на топлинна енергия към обекта. Причината за всички тях е било премахването на аварийните прекъсвачи на главните отклонения към няколко различни жилищни блока в района, попадащи в обхвата на детската градина. В един от случаите, след отстраняване на аварията и възстановяване на топоподаването, е установен нов теч. Това налага повторното спиране на обекта за по-дълг период на възстановяване. При всяко спиране на топлоподаването информация се публикува на официалния уеб-сайт на компанията в раздел "Аварии", където са посочени мащабът на аварията, датата и часът на спирането.

Вижте още в прякото включване на Варсен Такворян

#квартал "Младост" #"Топлофикация София" #аварии #детска градина

Последвайте ни

ТОП 24

Прокуратурата поиска съдействие от американска служба и Европол за случая "Петрохан"
1
Прокуратурата поиска съдействие от американска служба и Европол за...
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
2
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния вътрешен министър Емил Дечев
3
СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния...
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на Околовръстното шосе в Пловдив
4
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
Йордан Йовчев - властелинът на халките
5
Йордан Йовчев - властелинът на халките
Президентът Илияна Йотова за войната в Украйна: Силно вярвам, че ще има примирие
6
Президентът Илияна Йотова за войната в Украйна: Силно вярвам, че ще...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
2
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
3
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
5
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
6
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...

Още от: Регионални

Започна ремонт на автогарата в Благоевград
Започна ремонт на автогарата в Благоевград
Изкуственият интелект в училище - предизвикателства и ползи Изкуственият интелект в училище - предизвикателства и ползи
Чете се за: 04:22 мин.
Ще спират движението по "Дунав мост" на кратки интервали между 11.00 и 14.00 ч. Ще спират движението по "Дунав мост" на кратки интервали между 11.00 и 14.00 ч.
Чете се за: 00:27 мин.
С усещане за пролет: В Кърджали цъфнаха минзухари и бадеми С усещане за пролет: В Кърджали цъфнаха минзухари и бадеми
Чете се за: 00:15 мин.
За втори път днес: Отново затвориха пътя за Велинград заради свлякла се скална маса (СНИМКИ) За втори път днес: Отново затвориха пътя за Велинград заради свлякла се скална маса (СНИМКИ)
Чете се за: 01:10 мин.
Откриха бобри, блъснати от коли край река Марица Откриха бобри, блъснати от коли край река Марица
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Народното събрание ще гласува ветото на президента върху Изборния кодекс
Народното събрание ще гласува ветото на президента върху Изборния...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Доналд Тръмп произнесе годишната си реч "За състоянието на съюза" Доналд Тръмп произнесе годишната си реч "За състоянието на съюза"
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Очаква се служебният кабиент да приеме удължаването на удължителния закон за бюджета Очаква се служебният кабиент да приеме удължаването на удължителния закон за бюджета
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Американски сенатори от двете основни партии внесоха резолюция в подкрепа на Украйна Американски сенатори от двете основни партии внесоха резолюция в подкрепа на Украйна
Чете се за: 00:42 мин.
По света
4 години война в Украйна: Киев почете жертвите, Москва заговори за...
Чете се за: 05:45 мин.
По света
В "Референдум": 62% от българите не очакват честни избори
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Политически реакции след смяната на областните управители
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Специално пред БНТ: Николай Младенов за предизвикателствата пред...
Чете се за: 13:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ