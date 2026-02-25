Недоволство на родители и ръководство на детска градина в "Младост 1" заради чести аварии на парното

В столичния квартал "Младост 1 " от началото на годината до днес има сигнали за множество аварии на "Тополификация - София".

В една от детските градини - "Надежда" топлоподаването е било спирано за дълги периоди, а на децата там им се е наложило да стоят на студено. Сигнали са подавали и родителите на деца и ръководството на градината.

Мария Врачева, директор на ДГ 117 "Надежда": "В рамките на 40 дни - от 14 януари до 24 февруари имаме 5 аварии, които са на територията на район "Младост" и включват прекратяването по подаването към детската градина. Периодът на прекратяването на това подаване е в рамките между 2 и 4 дни, което създава изключително много трудности в осигуряване на санитарно-хигиените норми по отношение на децата и на екипа ми, така че да имаме необходимото топло в тези студени месеци. И другото, което така създаде напрежение е липсата на всякаква информация от страна на "Топлофикация" към нас, за да ни уведомят, че отново, за пореден път, парното ще бъде спряно."

По думите на директора на градината, информация е публикувана на сайта на дружеството, но тя очаква едно общинско дружество да се грижи за своите общински обекти, такава, каквато е детската градина.

Мария Врачева, директор на ДГ 117 "Надежда": "Другото, което бих препоръчала, може би на топлофикация, все пак да преосмислят тази политика и да ни уведомяват наистина своевременно, за да можем ние адекватно да информираме родителите, те да си вземат своето информирано решение, дали детето ще посещава детската градина или няма да посещава детската градина. Но тъй като говорим за едни повтаряеми аварии, аз не считам, че в рамките на 100 метра, 5 пъти това може да бъде под формата на авария таксувано или етикетирано. Смятам, че когато това се случи първи, втори път, на трети път, вече трябва да предвидиш планов ремонт и това нещо да бъде отстранено своевременно. Въпросът ми към топлофикация и към тези, които реализират тези аварийни ремонти, е кой осъществява контрола на извършването дейност на една авария и какви са след това очакванията, че това няма да се повтори, както се случва при нас след 3-4 дена отново." Страхил Недков, родител: "Изключително трудно е за нас, родители, да реагираме в такава ситуация, която възниква адхок в движение. Особено когато става въпрос за минус 15 градуса навън, какъвто беше случаят с първата авария. Тогава успяхме да се организираме вкъщи, но при останалите случаи се наложи да пуснем децата с няколко ката дрехи и облечени, да си тръгваме по-рано от работа. Общо взето е доста трудно логистично от вечерта за сутринта да реагираме в подобна ситуация."

От "Топлофикация - София" заявяват, че действително е имало прекъсвания в подаването на топлинна енергия към обекта. Причината за всички тях е било премахването на аварийните прекъсвачи на главните отклонения към няколко различни жилищни блока в района, попадащи в обхвата на детската градина. В един от случаите, след отстраняване на аварията и възстановяване на топоподаването, е установен нов теч. Това налага повторното спиране на обекта за по-дълг период на възстановяване. При всяко спиране на топлоподаването информация се публикува на официалния уеб-сайт на компанията в раздел "Аварии", където са посочени мащабът на аварията, датата и часът на спирането.

