Затвориха Прохода на Републиката заради катастрофа
Акция срещу купуването на гласове се провежда в Бургас
Протест на шофьори на линейки в Бургас заради глоби за...
БАБХ започва проверки по южната граница заради шап в Кипър и шарка в Гърция

Ще се проверяват всички пратки с едри и дребни преживни животни, други чифтокопитни и свине

Всички пратки с едри и дребни преживни животни, други чифтокопитни и свине, които преминават през южната ни граница, ще бъдат задължително проверявани за заболявания. Мярката се налага заради огнища на шап в Кипър и на шарка в Гърция, съобщиха от пресцентъра на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Шапът е най-силно заразното вирусно заболяване по домашните и диви чифтокопитни животни. Боледуват говеда, биволи, овце, кози, домашни и диви свине, елени, сърни и др.

Към момента на територията на България няма констатирани случаи на шап. Последните огнища на заболяването в страната са регистрирани през 2011 г. В Кипър обаче огнищата на шап са 40.

Същевременно в Гърция от началото на годината до момента са установени общо 131 огнища на шарка по овцете и козите.

Проверките по границата ще се извършват на определени площадки за официален ветеринарномедицински контрол. Те включват клинични прегледи, проверка на придружаващите документи, както и вземане на проби при необходимост.

Засилва се също клиничният надзор в животновъдните обекти в областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково, както и общини по транспортните маршрути от Гърция към вътрешността на страната.

Ще се извършват извънредни проверки в животновъдните обекти с едри и дребни преживни животни и свине. Те ще включват клинични прегледи за отклонения в здравословното състояние, контрол на мерките за биосигурност, на идентификацията на животните, на данните в интегрираната информационна система на БАБХ ВетИС.

Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) ще обучат животновъдите да разпознават клиничните признаци на заболяванията, ще ги информират за реда за незабавно уведомяване на ветеринарните власти и забраната за придвижване на животни при съмнение за заболяване.

До изричната отмяна на мярката в областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково се преустановява провеждането на пазари, изложби, състезания и други събития със струпване на животни.

Ще бъде засилен контролът срещу нерегламентираното придвижване на животни, зародишни продукти, странични животински продукти, фуражи и други рискови материали от Гърция към България.

В рамките на час: 21-годишен засечен два пъти с близо 200 км/ч край Сливен
1
В рамките на час: 21-годишен засечен два пъти с близо 200 км/ч край...
Тръмп отново предизвиква НАТО, може ли морската коалиция да охранява Ормузкия проток?
2
Тръмп отново предизвиква НАТО, може ли морската коалиция да...
Председателят на ОФК Поморие е самоубилият се мъж в Бургас
3
Председателят на ОФК Поморие е самоубилият се мъж в Бургас
Застудяване и валежи в близките дни
4
Застудяване и валежи в близките дни
Иран предупреди Румъния, че ще реагира, ако се разреши на САЩ да използват румънски бази за операции в Близкия изток
5
Иран предупреди Румъния, че ще реагира, ако се разреши на САЩ да...
Тръмп предупреди страните от НАТО, че ги чака "много лошо бъдеще", ако не подкрепят Вашингтон за Ормузкия проток
6
Тръмп предупреди страните от НАТО, че ги чака "много лошо...

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
2
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
3
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
4
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
5
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран, ръководителите се крият под земята като плъхове
6
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран,...

Авиобаза "Граф Игнатиево" отбелязва 75 години от създаването си
Авиобаза "Граф Игнатиево" отбелязва 75 години от създаването си
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
Чете се за: 04:15 мин.
В държавните психиатрични болници един лекар се грижи за 10 пациенти, каза Цветеслава Гълъбова В държавните психиатрични болници един лекар се грижи за 10 пациенти, каза Цветеслава Гълъбова
Чете се за: 05:40 мин.
Вие имате не просто задача, а мисия, каза Хасан Адемов по случай Световния ден на социалния работник Вие имате не просто задача, а мисия, каза Хасан Адемов по случай Световния ден на социалния работник
Чете се за: 03:17 мин.
В България всеки може да сложи филър, няма контрол, каза пластичният хирург д-р Николай Георгиев В България всеки може да сложи филър, няма контрол, каза пластичният хирург д-р Николай Георгиев
Чете се за: 04:27 мин.
В социалната комисия обсъждат регламентирането на великденските и коледните добавки В социалната комисия обсъждат регламентирането на великденските и коледните добавки
Чете се за: 02:07 мин.

Затвориха Прохода на Републиката заради катастрофа
Затвориха Прохода на Републиката заради катастрофа
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Акция срещу купуването на гласове се провежда в Бургас Акция срещу купуването на гласове се провежда в Бургас
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Гърци масово пътуват до България за по-евтин бензин Гърци масово пътуват до България за по-евтин бензин
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Доналд Тръмп разочарован от липсата на желание съюзниците на САЩ да обезопасят Ормузкия проток Доналд Тръмп разочарован от липсата на желание съюзниците на САЩ да обезопасят Ормузкия проток
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Изтича крайният срок за регистрация на листи за изборите на 19 април
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Протест на шофьори на линейки в Бургас заради глоби за превишена...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
В социалната комисия обсъждат регламентирането на великденските и...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
В България всеки може да сложи филър, няма контрол, каза...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
