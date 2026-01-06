БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Температурите се понижават, очакват се валежи - включително и сняг

Промяна предстои. След поредица дни със силен южен вятър и необичайно топло за сезона време в по-голямата част от страната, в близките дни температурите навсякъде ще се понижат. Очакват се и много валежи, които до неделя вече цялата страна вече ще бъдат от сняг.

През нощта ще превалява главно на места в Югозападна България и все още дъжд, а температурите и утре ще останат в много широки граници, минималните - от 0° и 14°, в София - около 5°, а максималните - между 2° и 17°, в София - около 11°.

Валежи от дъжд ще има на много места в Западна и Централна България. В по-голямата част от страната ще продължи да духа умерен и силен южен вятър, но от северозапад ще започне да нахлува по-студен въздух и с понижението на температурите следващата нощ, тази срещу четвъртък, в Северозападна България ще има условия за образуване на поледици. Валежите ще продължат и в крайните южни райони от страната е обявено предупреждение за значителни количества.

И в планините ще бъде с валежи, по-значителни в масивите от крайните южни части от страната. Ще продължи да духа силен и бурен югозападен вятър, температурите и там ще останат високи за сезона и границата между дъжд и сняг ще се задържи твърде високо, на около 1800 метра.

Времето на континента - сняг ще вали на много места Западна Европа, включително и в Северна Испания. С температури под нулата ще бъде почти навсякъде в страните от Централна и Източна Европа, като "най-студената столица" утре ще бъде Варшава, с минус 6°.

Най-значителни валежи се очакват утре на в южните части на Апенините и в ападната половина на Балканите. Причината – средиземноморски циклон, който ще продължи да определя времето и у нас.

В четвъртък валежите ще продължат. Ще бъде ветровито. Температурите ще се понижават и в по-голямата част от страната дъждът ще премине в сняг.

През нощта срещу петък валежите ще спрат, а в петък ще бъде слънчево, но с намалението на облачността минималните температури съществено ще се понижат и в цялата страна ще бъдат отрицателни.

В събота и неделя отново ще вали, през първия ден в източните и крайните южни райони – все още дъжд, но в неделя в цялата страна валежите ще са от сняг.

