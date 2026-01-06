БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев: Възнамерявам най-скоро да връча...
Чете се за: 01:17 мин.
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 02:42 мин.
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите...
Чете се за: 01:02 мин.
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Разширяват възрастовата граница за безплатна имунизация срещу човешки папилома вирус

bnt avatar logo от Елена Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Възрастовата граница за безплатна имунизация срещу човешки папилома вирус се разширява. От тази година могат да се ваксинират и момичета до 18 ненавършени години. Досега такава възможност имаха момичетата от 10 до 15 ненавършени години, както и момчетата от 10- до 13-годишна възраст.

България се нарежда на второ място в Европейския съюз по заболеваемост и смъртност от рак на маточната шийка. Най-честата причина - човешкият папилома вирус.

д-р Кремена Пармакова, началник отдел "Надзор на заразните болести" към Министерство на здравеопазването: "Все още най-рискови за ракови заболявания от човешки папиломен вирус остават момичетата и жените , тъй като знаете , че човешкия папилома вирус е 100% причинител на рака на маточната шийка. ХПВ причинява и голям процент от раковите заболявания при мъжете."

Панацея срещу човешкия папилома вирус, който най-често се предава по полов път- има, и тя се крие в ранната превенция.

д-р Деница Даскалова, общопрактикуващ лекар: "Освен хепатит Б това е другият вирус , който причинява карцином. Имаме ефективна превенция и това е именно с ваксинация срещу човешки папилома вирус. Хубаво е да се ваксинирст и момчетата, и момичетата."

Ваксината е безплатна по програма и е по желание за момичетата от 10 до 18 ненавършени години, както и за момчетата от 10 до 14 години. При деца под 15 г. се прилагат две дози от ваксината. При момичетата между 15 и 18 години - три дози.

д-р Деница Даскалова, общопрактикуващ лекар: "Най-добрата защита получаваме тогава, когато още не сме срещнали вируса и затова имунзационната програма беше насочена в такъв контингент от населението, което все още не води полов живот. Това, че някои от възрастовите групи може да са срещали по полов път вируса, не означава , че не могат да се ваксинират. Има проучвания, които показват процеса на самоучистване на вируса, дори при заразяване се усилва , тогава , когато ние поставим ваксина, която подсилва имунния ни отговор."

Зорница Захариева е майка на две деца. Споделя, че подкрепя имунизацията с цел превенция.

Зорница Захариева , родител: "За ваксините разбрах доста отдавна . Към момента синът ми е на 13 и има поставена първата ваксина миналата година, а дъщеря мие е на 17 и тя има поставена вече първата ваксина.

През изминалата година поставени дози при момичетата са над 14 хил., а тези при момчетата почти 4 хил.

д-р Кремена Пармакова, началник отдел "Надзор на заразните болести" към Министерство на здравеопазването: "Целите, които сме си заложили да постигнем са 10 % обхват при момичетата, който постепенно да се увеличи 15 % 10% обхват при момичетата и догонващи 10 % при момичетата между 15 и 17 годишна възраст

Най-голям е интересът за имунизация в столицата и в областите Благоевград, Варна, Плевен, Пловдив, Шумен. А ваксината може да бъде поставена от общопрактикуващи лекари, педиатри и акушер-гинеколози.

#безплатни имунизации

Последвайте ни

ТОП 24

Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
1
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
2
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в новата валута
3
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в...
Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в пощенските клонове?
4
Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в...
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
5
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
Григор Димитров започна 2026 година с победа над Пабло Кареньо Буста
6
Григор Димитров започна 2026 година с победа над Пабло Кареньо Буста

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
3
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
4
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
5
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
"Ненужните стотинки за така нужните каузи" - читалище с призив за монети
6
"Ненужните стотинки за така нужните каузи" - читалище с...

Още от: Общество

"Референдум": 82% от българите очакват новата година да донесе нови кризи
"Референдум": 82% от българите очакват новата година да донесе нови кризи
"Моите въпроси за €": Вземат ли такса банките при внасяне на левове по сметка "Моите въпроси за €": Вземат ли такса банките при внасяне на левове по сметка
Чете се за: 00:37 мин.
На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за хвърлянето и спасяването на кръста На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за хвърлянето и спасяването на кръста
Чете се за: 03:32 мин.
Засилено полицейско присъствие около пощите и банките в първия ден на пенсиите в евро Засилено полицейско присъствие около пощите и банките в първия ден на пенсиите в евро
Чете се за: 03:32 мин.
България и еврото: Как се справят учениците с новата валута? България и еврото: Как се справят учениците с новата валута?
Чете се за: 03:52 мин.
Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в пощенските клонове? Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в пощенските клонове?
6159
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

Как институциите виждат първите дни на еврото у нас и с какви проблеми се сблъскват хората
Как институциите виждат първите дни на еврото у нас и с какви...
Чете се за: 04:37 мин.
България и еврото
Засилено полицейско присъствие около пощите и банките в първия ден на пенсиите в евро Засилено полицейско присъствие около пощите и банките в първия ден на пенсиите в евро
Чете се за: 03:32 мин.
България и еврото
Президентът Радев призова партиите да изпълнят обещанията за ремонт на изборното законодателство Президентът Радев призова партиите да изпълнят обещанията за ремонт на изборното законодателство
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за хвърлянето и спасяването на кръста На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за хвърлянето и спасяването на кръста
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
След "ерата Мадуро": Кой ще реши съдбата на Венецуела
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Коалицията на желаещите обсъждат гаранции за сигурността на Украйна
Чете се за: 03:52 мин.
По света
В капана на зимата: Транспортен хаос и прекъсвания на тока в Европа
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Калофер почете 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ