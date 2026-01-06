Разширяват възрастовата граница за безплатна имунизация срещу човешки папилома вирус

Възрастовата граница за безплатна имунизация срещу човешки папилома вирус се разширява. От тази година могат да се ваксинират и момичета до 18 ненавършени години. Досега такава възможност имаха момичетата от 10 до 15 ненавършени години, както и момчетата от 10- до 13-годишна възраст.

България се нарежда на второ място в Европейския съюз по заболеваемост и смъртност от рак на маточната шийка. Най-честата причина - човешкият папилома вирус.

д-р Кремена Пармакова, началник отдел "Надзор на заразните болести" към Министерство на здравеопазването: "Все още най-рискови за ракови заболявания от човешки папиломен вирус остават момичетата и жените , тъй като знаете , че човешкия папилома вирус е 100% причинител на рака на маточната шийка. ХПВ причинява и голям процент от раковите заболявания при мъжете."

Панацея срещу човешкия папилома вирус, който най-често се предава по полов път- има, и тя се крие в ранната превенция.

д-р Деница Даскалова, общопрактикуващ лекар: "Освен хепатит Б това е другият вирус , който причинява карцином. Имаме ефективна превенция и това е именно с ваксинация срещу човешки папилома вирус. Хубаво е да се ваксинирст и момчетата, и момичетата."

Ваксината е безплатна по програма и е по желание за момичетата от 10 до 18 ненавършени години, както и за момчетата от 10 до 14 години. При деца под 15 г. се прилагат две дози от ваксината. При момичетата между 15 и 18 години - три дози.

д-р Деница Даскалова, общопрактикуващ лекар: "Най-добрата защита получаваме тогава, когато още не сме срещнали вируса и затова имунзационната програма беше насочена в такъв контингент от населението, което все още не води полов живот. Това, че някои от възрастовите групи може да са срещали по полов път вируса, не означава , че не могат да се ваксинират. Има проучвания, които показват процеса на самоучистване на вируса, дори при заразяване се усилва , тогава , когато ние поставим ваксина, която подсилва имунния ни отговор."

Зорница Захариева е майка на две деца. Споделя, че подкрепя имунизацията с цел превенция.

Зорница Захариева , родител: "За ваксините разбрах доста отдавна . Към момента синът ми е на 13 и има поставена първата ваксина миналата година, а дъщеря мие е на 17 и тя има поставена вече първата ваксина.

През изминалата година поставени дози при момичетата са над 14 хил., а тези при момчетата почти 4 хил.

д-р Кремена Пармакова, началник отдел "Надзор на заразните болести" към Министерство на здравеопазването: "Целите, които сме си заложили да постигнем са 10 % обхват при момичетата, който постепенно да се увеличи 15 % 10% обхват при момичетата и догонващи 10 % при момичетата между 15 и 17 годишна възраст

Най-голям е интересът за имунизация в столицата и в областите Благоевград, Варна, Плевен, Пловдив, Шумен. А ваксината може да бъде поставена от общопрактикуващи лекари, педиатри и акушер-гинеколози.