Българите във Великобритания са се заели с организацията на вота на Острова

Най-голям интерес към изборите от българите в чужбина засега има от нашите сънародници във Великобритания. Оттам са най-много подадени заявления за гласуване зад граница. Сега обаче секциите в страните извън ЕС и извън дипломатическите ни мисии в тях ще са до 20, а това ще засегне именно Острова, Турция и САЩ. Българската общност в Обединеното кралство вече е изпратила писмо с предложение къде да са те. Сайт в реално време ще показва къде има опашки. Над 21 000 българи гласуваха на последния вот.

От повече от 10 години Йоана Манджукова участва в изборния процес в Лондон. Когато през април 2021 година секциите там са ограничени на 35, тя е председател на тази в Сърбитън - в Югозападен Лондон. Тогава се стигна до масови опашки, наложи се и намеса на британската полиция. После ограничението отпадна. На последния вот местата за гласуване в Обединеното кралство бяха 112. Сега с 20 секции тя не знае как ще се справят.

Това са първите и последните български избори, които са се провеждали с таван на броя на секциите във Великобритания. Преди това страната беше членка на Европейския съюз (ЕС) и ограничението да се разкриват повече от 35 секции извън посолството и консулствата не важеше, а преди следващите избори това ограничение беше отменено.

Йоана Манджукова, изборен регионален координатор/организатор/доброволец във Великобритания: "През 21-ва година при ограничаването на секциите имаше огромни опашки, чакане с часове на избиратели, влязохме в британските медии, дори се намеси в една от секциите британската полиция. Сега секциите са наполовина оттогава в Лондон и очакваме почти навсякъде да има проблеми. Физически най-вероятно няма да могат да гласуват всички, което ще доведе до конфликти и намеса на полицията. За разлика от България ние тук за всеки един избор ние търсим наново помещения, наново хора за комисии."

Йоана и останалите доброволци провеждат онлайн срещи. Изпращат и писмо с предложение къде да са секциите. Знае, че задачата им не е лека.

Йоана Манджукова, регионален изборен координатор/организатор/доброволец във Великобритания: "Колкото и грозно да звучи ние трябва да отрежем част от българите, за да дадем възможност на други българи да гласуват.„Очакваме избирателната активност да е по-висока, а дефакто са многократно намалени броят на секциите.„Разделиха тези 22 000 българи на 20 секции и казаха около 1000 човека на секция. Но никой не взе предвид това, че повечето гласуващи са в Лондон. И ако в секция извън Лондон гласуват, да кажем, 800-1000 души, то тук идват да гласуват по 3000 човека на секция, което физически няма да стане времево."

Извън Лондон - Хъл, в Северна Англия, е едно от местата, където традиционно има секция. На последния вот начело й е Станислава Желева. Дали сега пак ще я има, тя не знае.

Станислава Желева, регионален изборен координатор/организатор/доброволец във Великобритания: "2021 година беше голямото предизвикателство, когато ги ограничиха април месец, тогава имаше доста големи опашки. И знаете, положението с ковид-а допринесе, след това вече като станаха повече секции, да, гласуващите намаляха, но пък имат възможност да пътуват където искат и организацията е много по-лесна определено. Ако в Хъл не отвори всички, включително и ние от Хъл, трябва да пътуваме три часа.

БНТ: А ако няма - вие ще пътувате ли три часа?

Станислава Желева, регионален изборен координатор/организатор/доброволец във Великобритания:"Аз много искам да пътувам три часа, само че имам един петгодишен син, който не е много по пътуванията дългите и това значи 6 часа с малко дете в колата. " Йоана Манджукова, регионален изборен координатор/организатор/доброволец във Великобритания: "В една секция в Лондон, колкото и да сме оптимисти, повече от 1800 човека няма как да поеме секция. И това е ако е 9-членна комисия, ако има няколко паравана, няколко машини. И това е най-оптимистичният вариант."

На база на подадените заявления от българите в чужбина външното ни министерство отправя предложения за разкриване на секции към ЦИК. Освен тези 20 секции места за гласуване ще има и в посолствата и консулствата. Ако българин обаче е попълнил заявление за гласуване в определен град, а там секция няма да има, и разстоянията не го отказват, за да пътува до друг, в който има секция, ще трябва да попълва декларация. Което ще забави процеса. Доброволците имат молба към ЦИК.

Йоана Манджукова, регионален изборен координатор/организатор/доброволец във Великобритания: "Просто много внимателно да съберат самите списъци, тъй като 21-ва година имаше разминаване - съпругът в една секция, съпругата в друга. И ние много се надяваме дали ЦИК ще ни отпуснат 9-членни комисии, 3-4 паравана и една-две машини на секция." Станислава Желева, регионален изборен координатор/организатор/доброволец във Великобритания: "Тук в случая те нямат вина, вината, знаем, е на всички управляващи, които се съгласиха на този абсурден закон. Росица Матева, говорител и зам.-председател на ЦИК: "Местата на секциите и броят на секциите, които ще бъдат разкрити с решение на ЦИК, ще бъде направено на 28 март, но то се прави по предложение на Външно министерство чрез дипломатическите и консулските представителства."

До 24 март всеки, който иска да гласува в чужбина, трябва да подаде заявление.