Отбелязваме 83 години от спасяването на българските евреи. С този уникален исторически акт по време на Втората световна война близо 48 000 евреи са спасени от депортация в нацистки лагери.

Депортациите са спрени след силна обществена реакция. Председателят на Народното събрание Димитър Пешев изпраща писмо до премиера Богдан Филов с искане процесът да бъде спрян.

Цар Борис III устоява на германския натиск, използвайки аргумента, че еврейските мъже са необходими като работна ръка в трудови групи в страната.