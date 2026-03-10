БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отново с час напред: На 29 март преминаваме към лятното...
Чете се за: 04:55 мин.
Спират движението по "Дунав мост" при Русе за 5...
Чете се за: 01:50 мин.
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над...
Чете се за: 05:20 мин.
Горящ автобус блокира движението между Стара Загора и...
Чете се за: 01:45 мин.

Абитуриенти от Бургас се включиха в кръводарителска кампания

Чете се за: 01:02 мин.
Слушай новината

В Бургас за осма поредна година се провежда кръводарителска кампания „Това не си го правил“, насочена към абитуриенти.

Държавната болница там призовава младите хора да започнат живота си като възрастни с добро дело, като дадат част от себе си, за да живее друг.

Дванайсетокласникът Християн се озовава в болницата преди 4 години след тежък инцидент на Бургаската гара. Претърпява множество операции, но лекарите успяват да го спасят благодарение на дарена кръв. Днес, вече навършил 18 години, за пръв път има възможност да върне жеста.

Само за първите два месеца на тази година кръводарителите в Бургас са над 2000. В последните две години болницата поставя рекорд от близо 10 000 дарители на година, 3000 от които даряват кръв за пръв път.

Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над страната
"Пазарите полудяват при война": Какво ще се случи с цените на горивата?
Симеон Гаспаров: В САЩ Тръмп няма голяма подкрепа за войната в Иран
Двама бивши военни от Украйна са арестувани и обвинени за шпионаж у нас
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
83 години от спасяването на българските евреи
83 години от спасяването на българските евреи
Цените на горивата и у нас се покачват заради войната в Близкия изток Цените на горивата и у нас се покачват заради войната в Близкия изток
Чете се за: 00:40 мин.
Новините 10.03.2026 г. Новините 10.03.2026 г.
Чете се за: 03:15 мин.
Тийнейджърите спят все по-малко, показва проучване Тийнейджърите спят все по-малко, показва проучване
Чете се за: 01:15 мин.
Кампания за помощ на улични котки започна в София Кампания за помощ на улични котки започна в София
Чете се за: 00:45 мин.
Български лекари поставят слухови импланти с роботизирана ръка Български лекари поставят слухови импланти с роботизирана ръка
Чете се за: 00:57 мин.

Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата
Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Мерки срещу спекулата: Как европейски държави се готвят за енергийния шок? Мерки срещу спекулата: Как европейски държави се готвят за енергийния шок?
Чете се за: 04:05 мин.
По света
България участва във Втората среща на върха за ядрената енергия в Париж България участва във Втората среща на върха за ядрената енергия в Париж
Чете се за: 04:50 мин.
По света
11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу Иран, обяви военният министър Пийт Хегсет 11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу Иран, обяви военният министър Пийт Хегсет
Чете се за: 04:40 мин.
По света
Надежда Нейнски: Проведохме най-мащабната операция по евакуация на...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
83 години от спасяването на българските евреи
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Отново протест с искане за отстраняването на Борислав Сарафов
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Забравена чанта в центъра на София вдигна на крак полицията (СНИМКИ)
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
