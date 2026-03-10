Абитуриенти от Бургас се включиха в кръводарителска кампания

В Бургас за осма поредна година се провежда кръводарителска кампания „Това не си го правил“, насочена към абитуриенти.

Държавната болница там призовава младите хора да започнат живота си като възрастни с добро дело, като дадат част от себе си, за да живее друг.

Дванайсетокласникът Християн се озовава в болницата преди 4 години след тежък инцидент на Бургаската гара. Претърпява множество операции, но лекарите успяват да го спасят благодарение на дарена кръв. Днес, вече навършил 18 години, за пръв път има възможност да върне жеста.

Само за първите два месеца на тази година кръводарителите в Бургас са над 2000. В последните две години болницата поставя рекорд от близо 10 000 дарители на година, 3000 от които даряват кръв за пръв път.