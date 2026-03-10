Малкият Пънч трогна интернет, но дивите маймуни вредят на фермерите в Япония

Бебето японски макак на име Пънч, което се превърна в интернет звезда след като снимки от зоопарк край Токио показаха как се гушка в плюшена играчка орангутан, трогна много хора. В Япония обаче дивите японски макаци често създават проблеми на фермерите.

Маймуните влизат в нивите и изяждат или повреждат реколтата. Затова в някои райони ги смятат за вредители.

Учени казват, че макар Пънч да помага на хората да харесват макаците, реалността е по-сложна. Всяка година в Япония дивите маймуни причиняват щати за милиони йени на земеделието.

Някои фермери използват различни начини, за да ги задържат далеч от нивите, като електрически огради, капани и обучени кучета.