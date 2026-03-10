БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Отново с час напред: На 29 март преминаваме към лятното...
Чете се за: 04:55 мин.
Спират движението по "Дунав мост" при Русе за 5...
Чете се за: 01:50 мин.
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над...
Чете се за: 05:20 мин.
Горящ автобус блокира движението между Стара Загора и...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Първа лига: Левски и Лудогорец в надпревара за титлата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Пет кръга преди края на редовния сезон Левски продължава да води с девет точки основния си преследвач Лудогорец в битката за титлата.

Претендентите за титлата стигнаха до победите си в неделния ден по различен начин. За Лудогорец всичко се случи без проблемно с елиминиране на интригата още през първата част, докато „сините“ трябваше да чакат до 89-та минута, за да поведат. И двата отбора обаче постигнаха целите си и класирането остана в същия си вид и след 25-я кръг.

До края на редовния сезон остават пет кръга, като програмата на разградчани изглежда по-сложна. Шампионите приемат още този уикенд ЦСКА, като имат още домакинство на ЦСКА 1948 и Черноморец. Левски също има мач с вечния съперник, но чак в 30-я кръг, а двете гостувания до тогава са на Берое и Добруджа.

Последвайте ни

ТОП 24

Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
1
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток
2
Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над страната
3
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над страната
"Пазарите полудяват при война": Какво ще се случи с цените на горивата?
4
"Пазарите полудяват при война": Какво ще се случи с...
Симеон Гаспаров: В САЩ Тръмп няма голяма подкрепа за войната в Иран
5
Симеон Гаспаров: В САЩ Тръмп няма голяма подкрепа за войната в Иран
Двама бивши военни от Украйна са арестувани и обвинени за шпионаж у нас
6
Двама бивши военни от Украйна са арестувани и обвинени за шпионаж у...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
2
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
3
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
6
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...

Още от: Спорт

Григор Димитров отпадна от „Мастърса“ в Индиън Уелс
Григор Димитров отпадна от „Мастърса“ в Индиън Уелс
Златен медал за Давид Иванов на Световната купа по спортна гимнастика Златен медал за Давид Иванов на Световната купа по спортна гимнастика
Чете се за: 00:22 мин.
Огромна подкрепа за Малена Замфирова подкрепа на световното по сноуборд в Чехия Огромна подкрепа за Малена Замфирова подкрепа на световното по сноуборд в Чехия
Чете се за: 00:32 мин.
Никола Цолов триумфира в старт от Формула 2 на писта в Мелбърн Никола Цолов триумфира в старт от Формула 2 на писта в Мелбърн
Чете се за: 01:12 мин.
Български успехи на Европейската купа по джудо Български успехи на Европейската купа по джудо
Чете се за: 01:32 мин.
Българка стана европейска шампионка в ски алпинизма Българка стана европейска шампионка в ски алпинизма
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата
Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Мерки срещу спекулата: Как европейски държави се готвят за енергийния шок? Мерки срещу спекулата: Как европейски държави се готвят за енергийния шок?
Чете се за: 04:05 мин.
По света
България участва във Втората среща на върха за ядрената енергия в Париж България участва във Втората среща на върха за ядрената енергия в Париж
Чете се за: 04:50 мин.
По света
11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу Иран, обяви военният министър Пийт Хегсет 11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу Иран, обяви военният министър Пийт Хегсет
Чете се за: 04:40 мин.
По света
Надежда Нейнски: Проведохме най-мащабната операция по евакуация на...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
83 години от спасяването на българските евреи
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Отново протест с искане за отстраняването на Борислав Сарафов
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Забравена чанта в центъра на София вдигна на крак полицията (СНИМКИ)
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ