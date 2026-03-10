Първа лига: Левски и Лудогорец в надпревара за титлата

Пет кръга преди края на редовния сезон Левски продължава да води с девет точки основния си преследвач Лудогорец в битката за титлата.

Претендентите за титлата стигнаха до победите си в неделния ден по различен начин. За Лудогорец всичко се случи без проблемно с елиминиране на интригата още през първата част, докато „сините“ трябваше да чакат до 89-та минута, за да поведат. И двата отбора обаче постигнаха целите си и класирането остана в същия си вид и след 25-я кръг.

До края на редовния сезон остават пет кръга, като програмата на разградчани изглежда по-сложна. Шампионите приемат още този уикенд ЦСКА, като имат още домакинство на ЦСКА 1948 и Черноморец. Левски също има мач с вечния съперник, но чак в 30-я кръг, а двете гостувания до тогава са на Берое и Добруджа.