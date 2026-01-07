БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Опашки пред пощите в Бургас: Пенсионерите получават първите си пенсии в евро

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Над 2 милиона пенсионери в страната ще получат средствата си в новата валута

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Днес официално започна изплащането на първите пенсии в евро. Над 2 милиона пенсионери в страната ще получат средствата си в новата валута.

Още в ранните часове по тъмно и преди началото на работния ден, пред пощенски клон в центъра на града се образуваха опашки от пенсионери, въпреки че офисът отваря в 7:30 часа.

Някои хора, които чакаха пред клона от 40–50 минути преди той да отвори.

Един от чакащите пенсионери сподели, че е дошъл около 15 минути по-рано, защото от години е прието пенсиите да се получават именно от този клон, където идват хора от различни части на Бургас. По думите му няма притеснения от преминаването към еврото.

„Аз съм свикнал съм да боравя с чужди парии“, каза той. Преизчислил е пренсията си в евро и по думите му разпознава евро банкнотите и монетите.

Други пенсионери коментираха, че са недоволни от ниските пенсии:

„Притеснението е, че са малко. Ако бяха 5–6 хиляди евро, добре, но с тези суми е трудно“, коментира възрастен мъж.

„Нямам никаво притеснение, трябваше да стане много отдавна еврото дда мине, да се оправи всичко. Аз съм доволен“, заяви друг пенсионер.

Вижте повече в прякото включване на Давид Сукнаров.

