Найден Найденов: Всеки такъв мач за нас е важен, за да израстваме

Старши треньорът на волейболния Локомотив Авиа Найден Найденов бе доволен от представянето на своя тим въпреки отпадането от турнира за Купата на CEV. Наставникът даде своето мнение след поражението с 1:3 гейма на "черно-белите" от румънския Динамо (Букурещ) в реванша между двата тима от 1/16-финалите на надпреварата.

"Единственото нещо, от което не съм доволен, това е, че започнахме двобоя малко по-несигурно. Иначе просто няма какво да не съм доволен", обясни Найденов.

"Момчетата се бориха, някой от тях за първи път играят на такова ниво в Европа. Бориха се, показаха. Всеки такъв мач за нас е важен, за да израстваме, защото ни предстоят мачове от първенството, които искаме да печелиме", добави той.

