Найден Найденов: Всеки такъв мач за нас е важен, за да израстваме

Спорт
найден найденов всеки такъв мач нас важен израстваме
Старши треньорът на волейболния Локомотив Авиа Найден Найденов бе доволен от представянето на своя тим въпреки отпадането от турнира за Купата на CEV. Наставникът даде своето мнение след поражението с 1:3 гейма на "черно-белите" от румънския Динамо (Букурещ) в реванша между двата тима от 1/16-финалите на надпреварата.

"Единственото нещо, от което не съм доволен, това е, че започнахме двобоя малко по-несигурно. Иначе просто няма какво да не съм доволен", обясни Найденов.

"Момчетата се бориха, някой от тях за първи път играят на такова ниво в Европа. Бориха се, показаха. Всеки такъв мач за нас е важен, за да израстваме, защото ни предстоят мачове от първенството, които искаме да печелиме", добави той.

Вижте интервюто във видеото!

Локомотив Авиа отпадна от турнира за Купата на CEV
