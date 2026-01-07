БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НАП и КЗП продължават засилените проверки заради въвеждането на еврото

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
От утре започват проверки и в зимните курорти

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Продължават засилените проверки на НАП и КЗП във връзка със спазването на Закона за въвеждане на еврото.

Проверките се извършват в цялата страна в различни сектори, включително хранителни магазини, паркинги и услуги.

Инспекторите проверяват цените на стоките и услугите към момента на проверката, а в петдневен срок, търговецът трябва да предостави информация за цените преди първи януари.

Освен на случаен принцип, проверки се извършват и по сигнали на граждани.

От утре започват проверки и в зимните курорти.

#България и еврото #въвеждане на еврото #НАП #КЗП

Product image
