НАП и КЗП продължават засилените проверки заради въвеждането на еврото

Продължават засилените проверки на НАП и КЗП във връзка със спазването на Закона за въвеждане на еврото.



Проверките се извършват в цялата страна в различни сектори, включително хранителни магазини, паркинги и услуги.

Инспекторите проверяват цените на стоките и услугите към момента на проверката, а в петдневен срок, търговецът трябва да предостави информация за цените преди първи януари.

Освен на случаен принцип, проверки се извършват и по сигнали на граждани.

От утре започват проверки и в зимните курорти.