След срещата на "Коалицията на желаещите": САЩ се ангажираха да предоставят гаранции за сигурност

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Съединените щати за пръв път се ангажираха да се присъединят към европейските партньори на Украйна и да предоставят гаранции за сигурност на страната в случай на нова атака от страна на Русия след сключването на примирие.

Обещанието беше дадено на вчерашната среща на т.нар. "Коалиция на желаещите" в Париж. На нея Франция, Великобритания и Украйна подписаха съвместна декларация за намерения за бъдещо разполагане на многонационални сили като гаранция за сигурността за Киев, веднага щом бъде договорено спиране на огъня. За пръв път на форума присъстваха и американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, както и най-висшият американски генерал в Европа, Алексъс Гринкевич.

България беше представена от премиера в оставка Росен Желязков. След срещата Уиткоф, който води преговорите с Русия, заяви, че Тръмп "твърдо подкрепя протоколите за сигурност."

Стив Уиткоф, специален пратеник на Белия дом: "Тези протоколи за сигурност имат за цел, първо, да възпрат... всякакви по-нататъшни атаки срещу Украйна, и, второ, ако има такива атаки - да ги отблъснат. И те ще изпълнят и двете задачи. Те са толкова силни, колкото никой досега не е виждал. Всички на този подиум днес тук признават това, както и почти всички страни, които днес седнаха на масата с нас."

#"Коалиция на желаещите" #преговори за мир в Украйна #войната в Украйна

