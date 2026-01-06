След срещата на Коалицията на желаещите: България с ключова роля в европейската морска сигурност

​България, съобразно решението на Народното събрание, ще участва в домейна "Безопасност по море" с Румъния и с Турция в зоните, в които оперира и към момента с противоминната група. Участието ни ще бъде в онези сфери и аспекти, в които България има капацитет и потенциал да допринесе за общоевропейската сигурност. Това каза министър-председателят Росен Желязков след срещата на Коалицията на желаещите, която се проведе в Париж.

В разговорите днес участваха държавните и правителствени ръководители на 35 държави, европейските институции и НАТО, президента на Украйна Володимир Зеленски, както и представители на САЩ, водени от специалния пратеник на президента Доналд Тръмп – Стив Уиткоф. На срещата бяха обсъдени всички процеси по постигането на траен и устойчив мира в Украйна и гаранциите за сигурност за държавата, но и за цяла Европа.

Премиерът Желязков каза, че лидерите са се обединили около т.нар. Парижка декларация, документ, който поставя основната рамка на общоевропейските и партньорски усилия за постигането на справедлив и траен мир, както и гаранциите за сигурност на Украйна и на Европа от страна на Съединените щати.