БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев: Възнамерявам най-скоро да връча...
Чете се за: 01:17 мин.
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 02:42 мин.
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите...
Чете се за: 01:02 мин.
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След срещата на Коалицията на желаещите: България с ключова роля в европейската морска сигурност

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Запази
След срещата на Коалицията на желаещите: България с ключова роля в европейската морска сигурност
Слушай новината

​България, съобразно решението на Народното събрание, ще участва в домейна "Безопасност по море" с Румъния и с Турция в зоните, в които оперира и към момента с противоминната група. Участието ни ще бъде в онези сфери и аспекти, в които България има капацитет и потенциал да допринесе за общоевропейската сигурност. Това каза министър-председателят Росен Желязков след срещата на Коалицията на желаещите, която се проведе в Париж.

В разговорите днес участваха държавните и правителствени ръководители на 35 държави, европейските институции и НАТО, президента на Украйна Володимир Зеленски, както и представители на САЩ, водени от специалния пратеник на президента Доналд Тръмп – Стив Уиткоф. На срещата бяха обсъдени всички процеси по постигането на траен и устойчив мира в Украйна и гаранциите за сигурност за държавата, но и за цяла Европа.

Премиерът Желязков каза, че лидерите са се обединили около т.нар. Парижка декларация, документ, който поставя основната рамка на общоевропейските и партньорски усилия за постигането на справедлив и траен мир, както и гаранциите за сигурност на Украйна и на Европа от страна на Съединените щати.

"Това е верификация по отношение на изпълнението на мирните споразумения от страна на всички участници в Коалицията на желаещите, гаранции за повишаване на устойчивостта на въоръжените сили на Украйна, за да може да има въздържане и да има защита при евентуални враждебни действия след постигането на мир", обясни Желязков.

"България приветства усилията на президента Тръмп и неговия екип на първо място спирането на огъня, но разбира се, и за постигането на устойчив мир. Както вече е ясно, да се постигне справедлив мир е трудно решение, но не трябва да се постигне фалшив мир. И това беше много ясно подчертано от декларацията, която днес беше приета", посочи министър-председателят.

Последвайте ни

ТОП 24

Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
1
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в пощенските клонове?
2
Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в...
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в новата валута
3
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в...
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
4
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
5
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
Григор Димитров започна 2026 година с победа над Пабло Кареньо Буста
6
Григор Димитров започна 2026 година с победа над Пабло Кареньо Буста

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
3
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
4
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
5
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
6
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски

Още от: Европа

За Богоявление българи се събраха край ледените води на Боденското езеро
За Богоявление българи се събраха край ледените води на Боденското езеро
Българската общност във Фрайбург също отбеляза Богоявление Българската общност във Фрайбург също отбеляза Богоявление
Чете се за: 01:27 мин.
Коалицията на желаещите обсъждат гаранции за сигурността на Украйна Коалицията на желаещите обсъждат гаранции за сигурността на Украйна
Чете се за: 03:52 мин.
В капана на зимата: Транспортен хаос и прекъсвания на тока в Европа В капана на зимата: Транспортен хаос и прекъсвания на тока в Европа
Чете се за: 01:00 мин.
Росен Желязков пристигна в Париж за участие в срещата на Коалицията на желаещите Росен Желязков пристигна в Париж за участие в срещата на Коалицията на желаещите
Чете се за: 00:52 мин.
Гренландия принадлежи на своя народ: Европейските лидери със съвместно изявление Гренландия принадлежи на своя народ: Европейските лидери със съвместно изявление
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Очаква се поскъпване на "Гражданска отговорност" от февруари, но не за всички
Очаква се поскъпване на "Гражданска отговорност" от...
Чете се за: 04:30 мин.
Икономика
Как институциите виждат първите дни на еврото у нас и с какви проблеми се сблъскват хората Как институциите виждат първите дни на еврото у нас и с какви проблеми се сблъскват хората
Чете се за: 04:37 мин.
България и еврото
Засилено полицейско присъствие около пощите и банките в първия ден на пенсиите в евро Засилено полицейско присъствие около пощите и банките в първия ден на пенсиите в евро
Чете се за: 03:32 мин.
България и еврото
Президентът Радев призова партиите да изпълнят обещанията за ремонт на изборното законодателство Президентът Радев призова партиите да изпълнят обещанията за ремонт на изборното законодателство
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Продължават проверките на НАП и КЗП след въвеждането на еврото
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
"Референдум": 82% от българите очакват новата година да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
След срещата на Коалицията на желаещите: България с ключова роля в...
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Разширяват възрастовата граница за безплатна имунизация срещу...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ