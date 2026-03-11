БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската...
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

КРИЗАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Защита срещу дронове: Украйна изпраща експертни екипи в Близкия изток

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Запази
защита дронове украйна изпраща експертни екипи близкия изток
Снимка: БТА
Слушай новината

Украинският главен преговарящ Рустем Умеров е на път за Близкия изток заедно с военни експерти, за да помогнат за защитата срещу ирански дронове.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Киев изпраща три екипа с цялото им необходимо оборудване.

Зеленски подчерта, че Украйна има безценен опит в защитата срещу ирански дронове "Шахед", които Русия ежедневно изстрелва срещу украинска територия. По думите на Зеленски Съединените щати са предложили нов кръг преговори между Украйна и Русия следващата седмица, които може да се проведат в Швейцария или Турция.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Изпратихме нашите екипи. Три професионални пълноценни екипа. Тази седмица те ще бъдат в три различни държави. Съгласно нашите споразумения, първите три държави, където ще отидат, са Катар, Обединените Арабски Емирства и Саудитска Арабия".

#кризата в Близкия изток #Влодимир Зеленски #защита #дронове #Украйна

Водещи новини

Служебният кабинет обсъжда мерки срещу поскъпването на горивата
Служебният кабинет обсъжда мерки срещу поскъпването на горивата
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската болница в Бургас Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската болница в Бургас
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
"С 950 евро не се живее": Протестна готовност на служителите в градския транспорт на София, ще има ли блокади? "С 950 евро не се живее": Протестна готовност на служителите в градския транспорт на София, ще има ли блокади?
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16 ирански кораба Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16 ирански кораба
Чете се за: 01:35 мин.
По света
НА ЖИВО: Законопроектът за лобизма ще влезе на първо четене в...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Инцидент в Швейцария: Шест жертви, след като автобус се запали
Чете се за: 00:25 мин.
Европа
Затварят тунела "Железница" на магистрала "Струма"
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
След наградите "Оскар": Хайвер, суши и коктейли за...
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ