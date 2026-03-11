Защита срещу дронове: Украйна изпраща експертни екипи в Близкия изток
Украинският главен преговарящ Рустем Умеров е на път за Близкия изток заедно с военни експерти, за да помогнат за защитата срещу ирански дронове.
Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Киев изпраща три екипа с цялото им необходимо оборудване.
Зеленски подчерта, че Украйна има безценен опит в защитата срещу ирански дронове "Шахед", които Русия ежедневно изстрелва срещу украинска територия. По думите на Зеленски Съединените щати са предложили нов кръг преговори между Украйна и Русия следващата седмица, които може да се проведат в Швейцария или Турция.
Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Изпратихме нашите екипи. Три професионални пълноценни екипа. Тази седмица те ще бъдат в три различни държави. Съгласно нашите споразумения, първите три държави, където ще отидат, са Катар, Обединените Арабски Емирства и Саудитска Арабия".