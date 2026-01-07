БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Последна почит към Брижит Бардо - Сен тропе се сбогува с кино иконата

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
Европа
Запази

Бардо почина на 28 декември на 91-годишна възраст

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Френският град Сен Тропе отдава последна почит на Брижит Бардо. Кино иконата почина на 28 декември на 91-годишна възраст.

Бардо ще бъде погребана днес по обяд на частна церемония в църквата "Света Богородица". Гражданите ще могат да наблюдават погребението на големи екрани инсталирани на различни места в пристанищния град в югоизточна Франция.

Много почитатели вече оставиха прощални послания и цветя пред статуя на звездата. След погребението е предвидена публична церемония по отдаване на почит.

#последно сбогом #бриджит бардо

Последвайте ни

ТОП 24

Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
1
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в пощенските клонове?
2
Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в...
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в новата валута
3
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в...
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
4
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
България и еврото: Как се справят учениците с новата валута?
5
България и еврото: Как се справят учениците с новата валута?
Григор Димитров започна 2026 година с победа над Пабло Кареньо Буста
6
Григор Димитров започна 2026 година с победа над Пабло Кареньо Буста

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
3
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
4
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
5
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
6
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски

Още от: По света

Венецуела ще прехвърли петрол на САЩ
Венецуела ще прехвърли петрол на САЩ
След срещата на "Коалицията на желаещите": САЩ се ангажираха да предоставят гаранции за сигурност След срещата на "Коалицията на желаещите": САЩ се ангажираха да предоставят гаранции за сигурност
Чете се за: 01:45 мин.
"Минералният глад" е причината за измирането на мамутите, твърдят учени "Минералният глад" е причината за измирането на мамутите, твърдят учени
Чете се за: 02:35 мин.
Париж, Лондон и Киев подписаха съвместна декларация за намерения за бъдещо разполагане на сили в Украйна Париж, Лондон и Киев подписаха съвместна декларация за намерения за бъдещо разполагане на сили в Украйна
Чете се за: 04:55 мин.
Летището в Брюксел предвижда закъснения на полетите заради очакван снеговалеж Летището в Брюксел предвижда закъснения на полетите заради очакван снеговалеж
Чете се за: 01:02 мин.
Сен Тропе се готви за погребението на Брижит Бардо Сен Тропе се готви за погребението на Брижит Бардо
Чете се за: 05:22 мин.

Водещи новини

Започна изплащането на първите пенсии в евро
Започна изплащането на първите пенсии в евро
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Очаква се поскъпване на "Гражданска отговорност" от февруари, но не за всички Очаква се поскъпване на "Гражданска отговорност" от февруари, но не за всички
Чете се за: 04:30 мин.
Икономика
Как институциите виждат първите дни на еврото у нас и с какви проблеми се сблъскват хората Как институциите виждат първите дни на еврото у нас и с какви проблеми се сблъскват хората
Чете се за: 04:37 мин.
България и еврото
Засилено полицейско присъствие около пощите и банките в първия ден на пенсиите в евро Засилено полицейско присъствие около пощите и банките в първия ден на пенсиите в евро
Чете се за: 03:32 мин.
България и еврото
Париж, Лондон и Киев подписаха съвместна декларация за намерения за...
Чете се за: 04:55 мин.
По света
Продължават проверките на НАП и КЗП след въвеждането на еврото
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
"Референдум": 82% от българите очакват новата година да...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Президентът Радев призова партиите да изпълнят обещанията за ремонт...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ