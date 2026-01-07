Последна почит към Брижит Бардо - Сен тропе се сбогува с кино иконата

Френският град Сен Тропе отдава последна почит на Брижит Бардо. Кино иконата почина на 28 декември на 91-годишна възраст.



Бардо ще бъде погребана днес по обяд на частна церемония в църквата "Света Богородица". Гражданите ще могат да наблюдават погребението на големи екрани инсталирани на различни места в пристанищния град в югоизточна Франция.

Много почитатели вече оставиха прощални послания и цветя пред статуя на звездата. След погребението е предвидена публична церемония по отдаване на почит.